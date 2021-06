Baseball Serie C - L'Estra B.C. Siena sfida i Rams Viterbo

Estra B.C. Siena a caccia del terzo posto solitario in classifica, questa domenica contro i Rams Viterbo. La formazione viterbese insegue ad una sola vittoria di distanza i bianconeri di Barroso, dopo la vittoria rimediata a Montefiascone domenica scorsa (con un roboante 17 a 10), grazie anche all'ottima prova dei due lanciatori Bertollini e Riccardo Senzaquattrini, che in sette riprese sono stati capaci di mettere a segno ben tredici strike out.Il risultato dell'ultima giornata ha risollevato il morale della squadra viterbese, dopo la dura sconfitta patita contro l’Arezzo (16 a 4).Il manager Barroso, che comunque non dovrà sottovalutare l'avversario, in vista della sfida con i Lions Nettuno del 20 giugno, sembra intenzionato a far riposare il partente Castillejos. Se domenica contro lo Junior Grosseto il pitcher partente del Siena era stato Miguel Bonilla, questa volta ad aprire la partita dovrebbe essere Albin Paulino Sanchez, fino ad oggi poco impegnato in campo.Appuntamento alle 15 allo stadio Scialoja di Castellina Scalo.LE ALTRE SQUADRE - I Lions Nettuno, capoclassifica del girone, saranno ospitati, sabato, dallo Junior Grosseto, ancora alla caccia della prima vittoria. Interessante partita - anche per la formazione senese - tra Latina e Arezzo, divise da una sola posizione di classifica.UNDER 12, ECCO IL DERBY - Sempre domenica mattina, allo Scialoja, alle 10, per la categoria Under 12, andrà in scena la seconda sfida tra il Siena Baseball Club targato Estra ed il Monteriggioni.