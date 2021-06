Boxe Mens Sana: Niccolò Nocciolini vince il Torneo Nepi

Il talento senese si impone nella prestigiosa competizione dedicata al pugilato regionale giovanile

Una vittoria netta, autorevole, frutto della volontà di affermare il proprio talento. Niccolò Nocciolini, pugile senese di 21 anni della sezione Boxe Mens Sana della Polisportiva 1871, categoria 64 Kg Elite, si è aggiudicato la medaglia d’oro per la sua categoria al Torneo G. Nepi di Firenze.Il gradino più alto del podio è stato raggiunto grazie a una prestazione sul quadrato veramente convincente sotto il punto di vista dell’approccio, della tecnica esibita, dell’intensità. Il Torneo Nepi, giunto alla sua ottava edizione, è una manifestazione riservata a tutte le categorie di pugili, dagli school boys agli Elite, e solitamente anche alle donne, se non fosse che quest’anno è stato organizzato in forma ridotta vista la situazione legata alla pandemia.La finale si è disputata nel pomeriggio di domenica 13 Giugno, e Niccolò se l’è dovuta vedere con un avversario ostico, Mirko Franchini, 29 anni, con più di 50 match all’attivo. La gestione delle tre riprese è stata esemplare. Niccolò ha saputo condurre l’incontro alternando buone trame offensive a spostamenti difensivi fulminei e spettacolari, esibendo un notevole dinamismo e un’apprezzabile mobilità sulle gambe, dominando il forte avversario con delle serie di colpi diretti e di ganci in avanzamento che hanno trovato regolarmente ed ininterrottamente il bersaglio.Un ottimo risultato per il movimento pugilistico senese e per il team della Boxe Siena Mens Sana capitanata dal Maestro David Borgogni. Solo il giorno prima Luigi Corbini classe 2006, categoria Junior 60 kg. una delle nuove leve della squadra mensanina, coglieva un ottimo pareggio nella gara di andata dell’interregionale che la squadra Toscana ha disputato a Fermo nelle Marche; il match di ritorno si disputerà a fine giugno.