Successo contro Viterbo e secondo posto per l'Estra Baseball Club Siena

Serie C - Girone N

Vittoria contro i Rams Viterbo, secondo posto in classifica in coabitazione con l’Arezzo (che ha sconfitto il Latina con un secco 11 a 0, relegando la formazione laziale al terzo posto) e tante, buone indicazioni in vista della sfida di domenica prossima con la capolista Lions Nettuno, finora imbattuta: è questo il report di una bellissima domenica per l’Estra B.C. Siena.Come previsto, nella gara contro Viterbo il manager Barroso ha dato vita ad un buon turnover iniziale, con Paulino Sanchez all’esordio come lanciatore partente nella regular season, Buret all’esterno destro, Castillejos in panchina assieme a Rodriguez Garcia ed Antonio Rodriguez.Da segnalare l’esordio in maglia bianconera di Alejandro Fernandez Matos, giovanissimo (2005) giocatore Under 23, ex Arezzo, in possesso della cittadinanza italiana.Buona la prova di Sanchez sul monte, che subisce sì due punti nelle tre riprese lanciate, concedendo sei basi ball, ma mette a segno due strike out con un repertorio di lanci tra cui si segnala una buona curva.I Rams Viterbo sono passati in vantaggio al primo, con una base ball concessa al lead off Giacchini, che poi segna su un lancio pazzo e due palle mancate dal catcher bianconero Mercedes.L’Estra, però, non si lascia impensierire, rispondendo con ben quattro punti al momentaneo vantaggio viterbese, grazie alle segnature di De La Rosa, Berroa de Jesus (valida all’esterno sinistro), Pena (base ball) e German de Jesus (singolo all’esterno centro).Al secondo i bianconeri allungano 5-1 dopo una buona prova difensiva. A segnare è ancora De La Rosa (singolo all’esterno centro), dalla prima alla terza per un lancio pazzo ed a segno su una battuta di Berroa de Jesus mancata dall’interbase viterbese.Al terzo i Rams Viterbo portano in base i primi due uomini del lineup per base ball, costringendo il manager Barroso a sostituire il partente Sanchez con Castillejos. La sostituzione non cambia molto le cose, con tre basi ball concesse dal nuovo lanciatore bianconero ed un altro punto che entra con Testa (base ball a Scomparini con le basi piene).Nella prima metà del 4’ il Viterbo si riporta sotto, con i punti di Lorenzini e Gioacchini (5-4).Nella seconda parte della quarta ripresa la formazione senese segna un altro punto con De La Rosa (doppio all’esterno centro, in terza grazie ad un lancio pazzo, a casa sulla battuta all’interbase di Bonilla Castro).Nella parte iniziale del 5’ il Viterbo si porta momentaneamente avanti per la prima volta nella partita, con i punti segnati da Princi e Senzaquattrini, tanto che dopo la base ball concessa a Servodio, Castillejos è sostituito da Miguel Bonilla, con Pena spostato all’interbase, Rodriguez Garcia in terza e Castillejos all’esterno destro. L’esordio del lanciatore dominicano è più che positivo, con Lorenzini che finisce strike out e Gioacchini che, per la seconda eliminazione, viene eliminato per la via 6-3.La fine del 5’ inizia con il primo, lunghissimo fuoricampo stagionale dell’Estra Siena, messo a segno ben oltre la recinzione dell’esterno centro da Luis Pena, poi festeggiato dai compagni e dal pubblico presente.A seguire, segnerà anche German de Jesus (errore di tiro dell’interbase in prima, in seconda con il bunt di sacrificio di Mercedes, spinto a punto dal doppio all’esterno sinistro di Fernandez Matos). Il secondo doppio dell’inning sarà messo a segno dal neo entrato Rodriguez Garcia, ancora all’esterno sinistro.Al 6’ i bianconeri allungano, con il punto di Berroa de Jesus (errore di presa del prima base), in seconda grazie al singolo a sinistra di Pena, a punto per il doppio all’esterno centro di German de Jesus,Nella settima ripresa, merita una segnalazione una bella eliminazione in seconda fatta dal tiro del ricevitore Mereceds, che coglie rubando Princi, arrivato in prima per un singolo a destra. In attacco, la settima ripresa è l’unica che ha visto in difficoltà le mazze dell’Estra, con gli strike out ad Antonio Rodriguez (entrato all’esterno sinistro al posto di Fernandez Matos) ed a Selmo (entrato al posto di Castillejos a destra), inframezzati dall’eliminazione 5-3 di Rodriguez Garcia.All’8’ il Viterbo segna altri tre punti con uomini messi in base in virtù di valide in prima e sull’interbase e di una base ball. Per l’Estra Siena, però, non è un problema, visto che, nel proprio attacco, i senesi riescono a segnare altri quattro punti con De La Rosa (base ball), Bonilla Castro (anche lui base ball), Pena (mandato in base intenzionale) e German de Jesus (valida all’esterno centro), quest’ultimo arrivato in terza grazie ad un perfetto bunt di sacrificio di Mercedes ed arrivato a casa sul successivo errore di tiro al prima base da parte del ricevitore viterbese.Rams Viterbo: 101.220.030=9 bv 8 e 4Estra B.C. Siena: 410.121.04x=13 bv 12 e 2Siena: De La Rosa 8 (2/3); Bonilla Castro 6-1 (1/4); Berroa de Jesus 3-2 (1/5); Pena 5-6 (3/3); German de Jesus 4 (3/5); Merceds 2-7 (0/2); Fernandez Matos 7 (1/1, dal 7’ Rodriguez Antonio, 7, 0/2); Buret 9 (0/2, dal 3’ Rodriguez Garcia 5, 1/2); Paulino Sanchez 1 (0/1, dal 3’ Castillejos, 1-9, 0/2, dal 7’ Selmo, 9, 0/1).Lanciatori Siena: Paulino Sanchez (2 rl, 1 punto, 1 pgl, 6 bb, 2 k); Castillejos (2.1 rl, 5 punti, 3 pgl, 5 bb); Bonilla (4.2 rl, 3 punti, 3 pgl, 1 bb, 5 k).Note: doppio di De La Rosa all’esterno centro al 4’, solo-hr di Pena all’esterno centro al 5’, doppi all’esterno sinistro al 5’ di Fernandez Matos e Rodriguez Garcia, doppio all’esterno sinistro di German de Jesus al 6’.Junior Grosseto - Lions Nettuno 1-9Latina Baseball - Arezzo Baseball 0-11Estra B.C. Siena - Rams Viterbo 13-9Lions Nettuno .1000 (4-0); Chimet Arezzo e.750 (3-1); Latina .600 (3-2); Rams Viterbo .250 (1-3); Junior Grosseto (0-3) e WiPlanet Montefiascone (0-4) 0.Domenica 20 giugno 2021 - Ore 15Latina - WiPlanet Montefiascone (20/06 ore 11)Lions Nettuno - Estra Siena B.C.Chimet Arezzo - Bsc Grosseto (19/06 ore 16)I video dell'incontro sono disponibili al seguente link: https://we.tl/t-AyUAgdqNrM