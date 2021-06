Nuoto, continua senza sosta la stagione della Virtus Buonconvento

Nuoto. Continua senza sosta la stagione agonistica della Virtus Buonconvento: dopo le gioie di Budapest si è tornati a gareggiare in Toscana con il Campionato Italiano a squadre della categoria Ragazzi. Nel settore femminile solo la Rari Nantes Florentia ha superato la Virtus, trascinata dalla giovanissima Hanna Stefanini; a livello italiano le giovani giallonere si sono posizionate al 13° posto della classifica nazionale di categoria; anche il settore maschile si è difeso egregiamente.Gli Esordienti hanno proseguito le competizioni di qualifica, con risultati più che discreti nelle gare a dorso di Gemma Bartolini, in quelle a farfalla di Benedetta D’Alessandro e nella rana con Carlotta Petrini.Il Campionato regionale di Lifesaving si è svolto a Chianciano Terme e la Virtus Buonconvento ha continuato la striscia positiva di vittorie, conquistando nuovamente il primo posto toscano, grazie a ben 25 titoli individuali di categoria. Alcuni dei protagonisti sono stati Tommaso Cozzi (2005), Emma Sganzerla (2006) nelle gare con le pinne, Tommaso Peroni (2004) e le solite Sara Rocchigiani (2007) e Chiara Costagli (2006), ormai esperte di questa disciplina.La Virtus era presente con un drappello di atleti anche al Meeting Internazionale Nicoletti di Riccione, dove si è distinto Thomas Di Felice, particolarmente convincente nelle gare a rana.Anche i Master sono stati in gara a Ponetedera e a Prato, completando un panorama di attività natatoria a 360°Nemmeno il tempo di rifiatare che si andrà in vasca per le prossime competizioni con i piccoli Esordienti B impegnati a Poggibonsi, gli Esordienti A e i Categoria nuovamente a Livorno, in attesa del Trofeo Internazionale Sette Colli a Roma dove Lisa Angiolini gareggerà in sei diverse specialità.