Scherma, Alberto Morelli convocato in Nazionale per i Campionati Mondiali Paralimpici

Sono sette gli atleti azzurri convocati per i Campionati Mondiali Paralimpici 2021 Categoria C e sciabola a squadre, che andranno in scena a Varsavia il 5 e 6 luglio.



A salire sulle pedane in Polonia nella gara di categoria C ci saranno Consuelo Nora, Leonardo Rigo e William Russo. Saranno invece impegnati nella sciabola maschile a squadre Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci e l'atleta di Castellina in Chianti del Cus Siena, Alberto Morelli.



La delegazione italiana, guidata dal consigliere federale Alberto Ancarani, sarà seguita dal Maestro Mirko Buenza. Nello staff medico anche il medico Eleonora Murazzi e la fisioterapista Giulia Talluri.



Il programma di gare prevede l’inizio lunedì 5 luglio con gli assalti di sciabola maschile a squadre e quelli di spada maschile e femminile cat. C.



Martedì 6 luglio, invece, spazio alla sciabola femminile a squadre e al fioretto maschile e femminile cat. C.