Judo, Simone Muzzi è medaglia di bronzo alle Finali Nazionali Seniores

Il CUS Siena judo con due alteti scala il ranking nazionale



Arriva un bronzo dalle Finali Nazionali Seniores di judo di Lignano Sabbiadoro con Simone Muzzi che si mette al collo una meritata medaglia nella categoria 66 kg. Dopo aver superato i primi due incontri, per il judoka senese arriva lo stop ai quarti nel derby toscano contro un avversario pratese. Il cussino non si perde d’animo e infila altre tre vittorie culminate con il trionfo nella finale per il bronzo sull’umbro Manganelli.



In gara nella categoria 73 kg anche Gregorio Orlandi, al rientro dopo due anni di assenza. Anche Orlandi passa i primi due turni e si scontra agli ottavi con il parmense Magnani, poi medaglia d’argento, che ha la meglio sul cussino. Nei recuperi cede di misura al rivale di Recco chiudendo la gara nei primi dieci del ranking nazionale.



Con questa medaglia sale a tre il bottino senese alle finali nazionali tra cadetti e seniores. La stagione però non si ferma: domenica prossima i bianconeri sono attesi dalle qualificazione nazionale per gli U15.