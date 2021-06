Baseball Serie C - Estra Siena, crollo a Nettuno

LIONS NETTUNO-ESTRA B.C. SIENA 17-0 (al 7’)

La prima sfida della storia dell’Estra Siena Baseball Club con una squadra della "città del baseball" è stata terrificante: 17 a 0 il finale, con una no hit di squadra, messa a segno dalla coppia di lanciatori nettunesi Pouye - Ciarla, che non lascia alcun alibi ad un abulico attacco bianconero.Unica nota positiva della trasferta nettunese l’ottimo esordio, in difesa, dell’ultimo arrivato in casa bianconera, Alejandro Fernandez Matos, under 23 di nazionalità italiana classe 2005, ex Arezzo, autore prima di una bella presa all’esterno sinistro su una volata di sacrificio di Fichera e poi, soprattutto, di una stupenda presa, in corsa ed alla recinzione, a fine 5’, su una legnata di Ciarla, che toglie a quest’ultimo la gioia del fuoricampo e delizia il pubblico con una presa degna della Major League, una presa che varrebbe il prezzo del biglietto, tanto che il giovane bianconero viene applaudito lungamente dal pubblico presente, dagli avversari e dai compagni di squadra.Il manager Barroso ha deciso di partire con Selmo come lanciatore partente. Una scelta che ha stupito i più, visto che il lanciatore dominicano AFI era forse stato uno di quelli più in difficoltà in questo avvio di stagione. Fatto sta che sul monte di lancio senese - fatta eccezione Bonilla, closer al 7’ - c’è da identificare un lanciatore che contro il potente attacco nettunese abbia tirato fuori il proprio miglior repertorio: qualche lancio pazzo di troppo e le prime eliminazioni al piatto sono arrivate proprio all’ultima ripresa prima della sospensione per manifesta, quando già il risultato era assodato sul 17 a 0, con il closer bianconero Miguel Bonilla sul monte. Per il resto, troppe basi ball (4 concesse dal partente Selmo, 3 dal rilievo Castillejos, 1 da Paulino Sanchez, autore anche di un colpito) e soprattutto un attacco devastante da parte degli avversari, capaci di segnare ben 15 battute valide, tra le quali si segnalano due doppi ed un triplo.Tutto ciò nonostante l’assenza dell’ex serie A Ennio Retrosi e con l’altro ex giocatore di massima serie, Mirco Caradonna, entrato solo nel finale, senza nemmeno avere l’opportunità di farsi un turno in battuta.Se la prestazione del monte di lancio bianconero non è stata esaltante e nel box di battuta l’Estra è stata irriconoscibile rispetto alle ultime gare, i Lions Nettuno hanno dimostrato solidità in pedana con 4 strike out realizzati dal partente Pouye e con una prestazione di assoluto livello del rilievo Ciarla, autore di ben 10 eliminazioni al piatto in quattro inning lanciati.I Lions, sostenuti dal loro calorosissimo pubblico allo stadio “Fausto Camusi” situato all’interno del complesso di Santa Barbara, con la vittoria contro l’Estra hanno decisamente messo una pietra tombale sul campionato. Il Latina, che con la vittoria a Montefiascone si è ripreso il secondo posto, l’Arezzo (sconfitto a sorpresa a Grosseto dallo Junior) ed, appunto, il Siena, scivolato al terzo posto, non sembrano in grado di impensierire la squadra nettunese per la vittoria del girone e l’accesso ai play off, anche se manca ancora una giornata al classico “giro di boa” di metà stagione.: 000.000.0 = 0 battute valide 0 errori 5: 133.181.x = 17 battute valide 15 errori 1: De La Rosa 8 (0/1, dal 4’ Buret 9, 0/2); Bonilla Castro 6-1 (0/3); Berroa de Jesus 3 (0/3); Pena 5-2 (0/3); German de Jesus 4 (0/2); Mercedes 2 (0/1, dal 5’ Fernandez Matos Alejandro 7, 0/1); Fernandez Matos Leandro 7-5 (0/2, dal 6’ Aquino Brazoban, 9); Rodriguez Garcia 9-8-5 (0/2); Selmo 1 (dal 3’ Castillejos 1, 0/1, dal 6’ Paulino Sanchez, 0/1).Lanciatori Siena: Selmo 1 rl, 12 ab, 4 runs, 4 earned runs, 4 battute valide, 1 triplo, 3 basi ball, 1 lancio pazzo (perdente); Castillejos 3.2 rl, 18 ab, 10 runs, 8 earned runs, 8 battute valide, 1 doppio, 1 triplo, 3 basi ball, 4 lanci pazzi; Paulino Sanchez 0.1 rl, 3 ab, 2 runs, 1 earned runs, 1 battuta valida, 1 base ball, 1 colpito, 1 lancio pazzo; Bonilla Castro 1 rl, 6 ab, 1 runs, 0 earned runs, 2 battute valide, 1 doppio, 1 lancio pazzo, 2 strike outs.Note: triplo all’esterno sinistro di Graziano (Lions) al 2’; triplo all’esterno centro di Zazza (Lions) al 3’; doppio di Zazza (Lions) all’esterno centro al 5’; doppio di Pacchiarotti (Lions) all’esterno centro al 6’.WiPlanet Montefiascone - Latina 0 - 17 (al 7')Lions Nettuno - Estra Siena B.C. 17 - 0 (al 7')Bsc Grosseto - Chimet Arezzo 4 - 8Domenica 27 giugno 2021, ore 15Junior Grosseto - WiPlanet Montefiascone (26/06, ore 15)Estra B.C. Siena - Chimet ArezzoRams Viterbo - Lions Nettuno