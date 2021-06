Destinato al baseball il campo di calcio a 5 in strada di Petriccio e Belriguardo

Nuova vita per il campo di calcio a 5 in strada del Petriccio e Belriguardo: l’Amministrazione comunale di Siena ha stabilito di destinare, in via sperimentale, l’impianto alle attività dell’Asd Siena Baseball Club. La decisione è stata assunta ieri, 24 giugno, dalla giunta comunale su proposta dell’assessore allo Sport, Paolo Benini, che spiega: "Il campo di calcio a 5 è da tempo inutilizzato a causa di un deterioramento dovuto al tempo e dall’usura e quindi non si trova più in condizioni di sicurezza".Nel frattempo il Comune ha ricevuto la proposta della società Asd Siena Baseball Club "per ottenere il campo del parco Ragazzi di Sarajevo, adiacente alla scuola primaria F. Tozzi, per realizzare un progetto di inclusione sociale e giovanile attraverso lo sport - prosegue – che abbiamo voluto fortemente sostenere come Amministrazione".Una collaborazione che nasce sulla base del fatto che "l’attività del baseball è presente in questo territorio fin dal 1978, coinvolgendo sempre un discreto numero di ragazzi in età scolare, pur essendo penalizzata perché fino ad oggi non era presente sul territorio comunale un campo regolamentare per praticare questo sport. Non solo, gli istruttori del Siena Baseball Club già collaborano con l’Amministrazione attraverso progetti all’interno delle scuole comunali e per i campi estivi". Per tutte queste ragioni "abbiamo deciso di affidare in via sperimentale il campo di calcio a 5 al Siena Baseball Club fino al 31 dicembre prossimo. La società con l’utilizzo provvederà, di conseguenza, anche ad un adeguato mantenimento dell’area. Dopodiché sia questa, come altre già individuate, saranno oggetto di apposito bando dedicato all’impiantistica sportiva".