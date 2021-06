Baseball Serie C - L'Arezzo espugna il diamante dell'Estra Siena

L'Arezzo batte proprio sui due migliori lanciatori dell'Estra Siena (il partente Miguel Bonilla ed il rilievo Paul Kendrick Castillejos, comunque un importante ritorno a sorpresa in maglia bianconera), la difesa bianconera commette qualche errore di troppo e per la formazione aretina è un gioco da ragazzi passare dall'1 a 4 per il Siena a fine prima ripresa ad un rotondissimo 21 a 6, a favore degli ospiti, che lasciano i bianconeri al quarto posto in classifica e consolidano la terza posizione.Dalle ultime due gare i sogni di gloria dell'Estra vengono fortemente ridimensionati. Nel box di battuta si registreranno, a fine partita, solo 10 battute valide, tre del lead off De La Rosa (3/4), due di German de Jesus (2/4 con un triplo all'esterno sinistro alla prima ripresa), due del ricevitore Mercedes (2/3), ma quasi tutte concentrate nella prima metà della partita, proprio quando i senesi sono stati in vantaggio (4 ad 1 al 1', 4 a 3 a fine terzo).Quello che è stato decisivo, però, è stato il quarto attacco ospite, con un big inning da dieci punti, che ha visto passare dal box 13 battitori aretini, che prima colpiscono ripetutamente il partente Bonilla, costringendolo a scendere dal monte di lancio, poi sfruttano una difficoltosa partenza del rilievo di Paul Castillejos. La ripresa si conclude con l'Arezzo in vantaggio per 13 a 4.L'attacco bianconero non riesce a reagire, segna un punto (13 a 5), ma al 5' è ancora l'Arezzo che allunga con altri due punti segnati, ancora con due eliminati (due strike out del mancino bianconero), prima che a levare le castagne dal fuoco arrivi il secondo rilievo, con Selmo che chiude la ripresa ottenendo una comoda eliminazione all'esterno centro (15 a 5).Al 6' arriva un altro big inning aretino, con sei punti segnati anche grazie ad un paio di errori difensivi che non sorreggono l'ottima prestazione di Selmo sul monte (21 a 5).La formazione senese non riesce ad allungare più di tanto la partita, con l'unico punto segnato da Alvin Sanchez, subentrato in prima come pinch runner al posto di Paul Kendrick Castillejos come sostituto corridore.Nel 7' inning sul monte di lancio per Siena sale Paul Hendrick Castillejos, forse assieme a Selmo il migliore dei lanciatori della giornata.L'Arezzo non segna, ma anche l'Estra Siena non riesce a compicciare nulla in attacco, costringendo l'arbitro Ildo Guazzini a dichiarare conclusa la gara al 7' per la mercy rule (differenza di più di 10 punti alla fine della settima ripresa).Per i bianconeri termina nel peggiore dei modi il girone di andata. Tre vittorie e tre sconfitte, due delle quali rimediate nelle ultime due giornate, per manifesta superiorità, e tutte e tre complessivamente patite contro Latina, Arezzo e Lions Nettuno, vale a dire le tre compagini che precedono in classifica la squadra senese.Domenica prossima appuntamento alle 15, a Castellina Scalo, contro il WiPlanet Montefiascone ultimo in classifica.ULTIMA GIORNATA DI ANDATA - Lo Junior Grosseto nega al Montefiascone la prima vittoria, vincendo l’incontro casalingo per 7 ad 1. Ancora una vittoria per i Lions Nettuno con i Rams Viterbo (11 a 0). I Lions detengono, incontrastati, la prima posizione della classifica del girone.