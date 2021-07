Judo, Yuri Ferretti campione d'Europa di Kata in coppia con Andrea Giani Contini

Weekend di gare per il Cus Siena Judo. Gli atleti senesi erano impegnati in diverse competizioni in Europa e in Italia.



A Teplice, in Repubblica Ceca, Giulio Muzzi ha affrontato la sua seconda Coppa Europa per la nostra Nazionale. Il cussino ai quarti di finale ha incontrato il francese Marteau (già vincitore della prima tappa di Coppa Europa). Purtroppo Muzzi è stato sconfitto, ma riesce comunque ad accedere ai ripescaggi dove si è trovato di fronte un atleta ceco alla sua portata: l’incontro - falsato da un arbitraggio favorevole al judoka di casa - finisce con la sconfitta dell'atleta senese per un'unica distrazione dopo che aveva sempre condotto l’incontro. Muzzi si è fermato così al nono posto, ma con la consapevolezza di essere alla pari dei suoi avversari.



A Varsavia invece, al Campionato europeo di Kata, Yuri Ferretti, in coppia con Andrea Giani Contini, ha conquistato la medaglia d'oro. Ferretti è così campione europeo di Kata, un grande successo per lui e per tutto il Cus Siena Judo.



A Ostia erano inoltre impegnate Camilla Cepparulo e Matilde Berrettini. Camilla Cepparulo ha affrontato quattro bellissimi incontri ed è arrivata alla finale per il bronzo. Nonostante la sconfitta l’atleta senese si è classificata comunque tra le migliori della sua categoria. Matilde Berrettini invece è scesa sul tatami con decisione, vincendo il primo incontro. Purtroppo, sconfitta nel secondo, non viene recuperata. Alla judoka senese manca purtroppo un po’ di esperienza e stare ferma più di un anno non l’ha certo aiutata. Le atlete erano seguite dal maestro Cresti e tecnici e dirigenti del Cus sono contenti delle atlete che stanno lavorando con impegno e sono sicuri che proseguendo con questi ritmi le soddisfazioni arriveranno.