A Chiusi e Chianciano Terme due giorni di grande ciclismo con i Campionati nazionali Esordienti e Allievi

Appuntamento con i Campionati italiani di ciclismo categorie Esordienti ed Allievi, maschili e femminili sabato 10 e domenica 11 luglio a Chiusi e Chianciano Terme, organizzata dalla S.C. Pedale Toscano Ponticino.L'evento che si terrà durante tutto il fine settimana, tra riunioni tecniche e gare, vedrà le categorie femminili protagoniste nella giornata di sabato 10 luglio. Dopo il ritrovo in piazza Duomo a Chiusi Città per la presentazione delle squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, alle ore 9 si terrà la partenza delle Esordienti secondo anno femminili da Chiusi Scalo, Sp. 321 bivio per Perugia, con arrivo a Chianciano Terme in Viale della Libertà. Al termine della prima gara sarà la volta delle Esordienti primo anno femminili, con partenza alle ore 11.30 dalla Sp. 30 di Chianciano Terme e arrivo, sempre nella cittadina termale, in viale della Libertà dopo il passaggio intermedio nel comune di Chiusi.Nel primo pomeriggio, dopo il ritrovo in piazza Duomo a Chiusi Città per la presentazione delle squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, partenza per la categoria Allievi femminile a Chiusi Scalo in via Oslavia con arrivo a Chianciano Terme in viale della Libertà.La giornata di domenica 11 luglio sarà interamente dedicata alle categorie maschili. Dopo il ritrovo in piazza Duomo per presentazione squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, alle ore 9 la partenza degli Esordienti secondo anno maschile da Chiusi Scalo, Sp. 321 bivio per Perugia. e arrivo a Chianciano Terme in viale della Libertà. A seguire gli Esordienti primo anno maschile con partenza alle 11.30 da Chianciano Terme, Sp. 30 e arrivo in viale Dante a Chianciano, dopo aver toccato anche il comune di Chiusi. Alle 15 turno della categoria Allievi maschili; ritrovo in piazza Duomo per presentazione squadre, foto, foglio firma e verifiche tecniche, partenza da Chiusi Scalo in via Oslavia e arrivo a Chianciano Terme in viale della Libertà.Nei due giorni, durante gli orari di gara, la circolazione sulle strade interessate subirà delle chiusure temporanee per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, in osservanza delle ordinanze della Prefettura di Siena.Nel dettaglio, i percorsi interessati saranno pressoché identici per maschi e femmine e si differenzieranno soltanto per categorie. Per quanto riguarda gli Esordienti Secondo Anno dopo la partenza da via Oslavia, a Chiusi Scalo, gli atleti effettueranno due giri passando dalla Strada Provinciale 326 che si ricongiungerà allo Scalo. Al termine del secondo giro svolta verso Montallese e per arrivo a Chianciano. Per gli Esordienti Primo Anno percorso inverso: partenza da Chianciano, passaggio da Montallese e poi arrivo a Chiusi in via Oslavia. A quel punto passaggio dalla Strada Provinciale 20 fino al nuovo collegamento con Montallese. Infine ritorno a Chianciano per l'arrivo. Per gli Allievi, percorso simile alla categoria Esordienti Secondo Anno, differenza sostanziale nella durata del tracciato. Dopo la partenza da via Oslavia, per le femmine quattro giri con passaggio dalla Strada Provinciale 326 che si ricongiungerà a via Oslavia stessa. Poi svolta verso Montallese e arrivo a Chianciano. Per i maschi due giri con passaggio dalla Strada Provinciale 326, svolta verso Montallese e arrivo a Chianciano. Da lì ritorno nel comune di Chiusi, svolta al bivio 50 Poggio Olivo in direzione Montallese e arrivo finale a Chianciano."Un'opportunità enorme per il nostro territorio - le parole dei sindaci di Chiusi e Chianciano Terme, Juri Bettollini e Andrea Marchetti -. Ospitare la due giorni di campionati italiani di ciclismo per esordienti e allievi è un ottimo modo per coniugare lo sport e la promozione della nostra zona".