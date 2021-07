Virtus Buonconvento, Viola Petrini medaglia d'argento agli Eurojunior di Roma

Viola Petrini torna dagli Eurojunior di Roma con una medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero e con la soddisfazione di tante belle prestazioni individuali nelle sue gare preferite, i 50 e 100 stile libero.



L’atleta della Virtus Buonconvento si allena nella piscina comunale del Bernino a Poggibonsi; la convocazione nella nazionale giovanile per l’evento continentale aveva già riempito tutti di gioia, ma in gara Viola si è superata.



Ha esordito nei 100 stile libero timbrando il suo personal best in 57’’24, convincendo così lo staff tecnico azzurro a schierarla nella staffetta del giorno dopo; proprio lei, la più piccola del gruppo, è stata chiamata a chiudere una 4x100 stile libero lanciata da Matteo Oppioli, Davide Dalla Costa e Matilde Biagiotti. La Petrini è riuscita a tenere dietro l’Ungheria che risaliva forte dalla corsia 5, andando a conquistare una splendida medaglia d’argento, grazie allo strepitoso crono di 56’’26.



Dopo un paio di giorni Viola si è cimentata nei 50 stile libero, facendo registrare anche qui il suo nuovo limite personale in 26’’64 e portandosi (come nei 100) non troppo lontana dalle semifinali. Nelle qualifiche della 4x100 stile libero tutte le azzurre hanno accusato un po’ di stanchezza, riuscendo comunque ad entrare in finale.



Nel pomeriggio il quartetto italiano ha decisamente cambiato marcia e con Matilde Biagiotti, Marina Cacciapuoti, Gaia Pesenti e, nuovamente in ultima frazione, Viola Petrini, le azzurre hanno ottenuto un buon settimo posto continentale; la giovanissima giallonera ha fatto il passaggio più veloce nei primi 50 in 26’’61, riuscendo a chiudere il 56’’65.



Per Viola ci sarà ora poco tempo per festeggiare perché i prossimi appuntamenti sono già alle porte: campionati regionali a Livorno, nazionali lifesaving e campionati italiani di categoria, di nuovo nella splendida cornice dello stadio del nuoto di Roma.