Baseball Serie C, torna a giocare il Siena in casa contro il Latina

Torna a giocare e lo fa in casa l'Estra B.C. Siena, impegnata domenica 18 luglio alle 13 contro il Latina allo "Scialoja" di Castellina Scalo.I bianconeri sono costretti a giocarsi una gara importante, contro una concorrente diretta per la seconda posizione, con una formazione in piena emergenza, visto che il lanciatore Albin Sanchez è dovuto rientrare a corsa in Repubblica Dominicana per un grave lutto in famiglia (la scomparsa del padre). All'assenza di Sanchez - che nei piani di Giusti e Barroso dove essere il partente contro il Latina - si aggiunge quella dei due Castillejos, Paul Hendrick e Paul Kendrick. Verosimile che contro il Latina il monte di lancio bianconero sarà affidato a Selmo, con Bonilla che sarà il closer e il giovanissimo 2005 Alejandro Fernandez Matos possibile rilievo e Jeisis German de Jesus pronto anche lui a salire sul monte di lancio.I bianconeri di fronte si troveranno il Latina, che nelle ultime giornate ha avuto un andamento piuttosto altalenante (sconfitta per 11 a 0 con l'Arezzo, sconfitta con i Rams Viterbo e sconfitta contro lo Junior Grosseto, con l'unico successo ottenuto contro un Montefiascone in piena emergenza).L'ULTIMO TURNO - Nell'ultimo turno, oltre alla decisa vittoria dello Junior Grosseto nella trasferta di Latina grazie alla quale i maremmani, un passo dopo l’altro, si trovano al terzo posto della classifica del girone, il Montefiascone non è riuscito a trovare falle nella squadra dei Lions Nettuno, che si è imposta per manifesta inferiorità, confermando il proprio potere da prima in classifica. L’Arezzo ha difeso la sua seconda posizione di classifica andando a vincere la partita con i Rams Viterbo.Domenica 18 luglio 2021Rams Viterbo - Junior Grosseto (sabato 17, ore 16)Estra Siena - Latina (ore 13)Chimet Arezzo - WiPlanet Montefiascone (mercoledì 21, ore 16)Classifica: Lions Nettuno .1000 (8-0); Chimet Arezzo .625 (5-3); Latina (4-4), Estra Siena ed Junior Grosseto .500 (3-3); Rams Viterbo .286 (2-5); WiPlanet Montefiascone .000 (0-7). Siena una partita da recuperare (contro Montefiascone).