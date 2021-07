Mens Sana Fitness è ''Covid free'': attività in piena sicurezza

Un rivestimento speciale abbatte il virus Covid: grande innovazione applicata ad attrezzi, manubri e spazi

Toccare gli attrezzi, utilizzare gli armadietti e gli spazi comuni in piena sicurezza come prima della pandemia: alla Mens Sana si può. La Polisportiva Mens Sana 1871 è infatti “covid free”. L’attività fitness potrà essere svolta in piena sicurezza e tranquillità, grazie all’utilizzo di una pellicola protettiva che abbatte il virus Covid 19. Si tratta di un’innovazione a disposizione completa dei soci per l’attività quotidiana in palestra e non solo.Da inizio settimana, infatti, la sezione Fitness della società biancoverde ha provveduto a mettere ulteriormente in sicurezza attrezzi e ambienti degli spazi attraverso l’installazione di una membrana, denominata “Culture” scientificamente testata e approvata, capace di uccidere il virus Covid.Ci si potrà dunque allenare e utilizzare maniglie, supporti e armadietti in completa sicurezza e tranquillità, visto che la membrana “Culture” è virucida e battericida. E’ stata già adottata in spazi museali e non solo, nelle prossime settimane l’utilizzo verrà ampliato anche a spazi pubblici. La Polisportiva ha dotato della membrana anche i banconi utilizzati per il pubblico, rendendo ancora più elevati gli standard di sicurezza.“Si tratta di un’innovazione importante – commenta il presidente della Polisportiva Antonio Saccone – che aumenta il già alto livello di sicurezza dei nostri spazi e permette di effettuare l’attività di fitness e di utilizzo della nostra palestra in completa sicurezza. Per noi si è trattato di un investimento importante, ma che consente ai nostri soci di riprendere o proseguire l’attività di fitness in piena tranquillità”.“La sezione Fitness – commenta il direttore Francesco Simpatico – si dota di un’importante innovazione per alzare il livello di sicurezza, già elevatissimo per una palestra, della nostra struttura. Da adesso in poi è possibile utilizzare attrezzi e impianti ancora con maggiore tranquillità”.Il rivestimento è brevettato ( www.membranaculture.it ): una pellicola speciale protettiva che rende superfici virucide e battericide, grazie alle proprietà antivirali e antibatteriche degli ioni d’argento presenti all’interno del prodotto. Questo processo di sanificazione avviene in modo totalmente autonomo, senza richiedere ulteriore intervento di personale. Le certificazioni ottenute garantiscono una costante sanificazione delle superfici protette dalla membrana “Culture” applicata dalla Mens Sana 1871, la cui funzione antibatterica e antivirale abbatte la presenza di virus e batteri raggiungendo una sterilizzazione dell’85% già dopo 5 minuti dal contatto con essi e che arriva al 99% con l’utilizzo. La membrana ha un’efficacia certificata di tre anni, questo le garantisce un ampio spettro di applicazioni in tutti gli spazi comuni ad alta affluenza più soggetti alla diffusione di virus come il Covid 19, riducendo così il rischio di pandemia. Sperimentata anche dall’ospedale San Raffaele di Milano, ha ricevuto l’ok del Codacons.