Virtus Buonconvento, ancora successi ai Campionati regionali di nuoto

Proseguono i successi per la Virtus Buonconvento alle finali toscane di nuoto riservate alle categorie Junior, Cadetti e Senior. Le tre frecce giallonere Chiara Costagli, Viola Petrini e Arianna Sparvieri non deludono le attese conquistando un bottino di otto medaglie.



Chiara Costagli si conferma nei misti, vincendo sia i 200 che i 400 misti, con un crono al di sotto di quello richiesto per l’accesso ai Campionati italiani assoluti (5’00’’43); Viola Petrini, reduce dagli Europei juniores di Roma, prende due argenti nei 50 e 100 stile libero, dietro alla compagna di nazionale Matilde Biagiotti; Arianna Sparvieri sbanca i 200 farfalla, vincendo l’oro in 2’18’’ e arriva seconda nei 100 (1’02’’) e terza nei 50 farfalla e 400 misti, portandosi a casa il record di quattro medaglie.



Tra i maschi brilla il ranista Andrea Prapugicu (2004) che vince i 50 e i 100 rana, dovendosi poi “accontentare” dell’argento nei 200 rana, nuotati comunque con un ottimo riscontro cronometrico. Marina Luperi vince i 200 farfalla tra i senior e va a medaglia pure nei 50 e 100 delfino, mentre Matteo Torchia è di bronzo sia nei 200 che nei 400 stile libero. La giovanissima campionessa italiana Hanna Stefanini va a podio nei 1500 stile libero, in gara con le avversarie più grandi.



Complessivamente la Virtus si porta a casa 19 medaglie (6 ori, 6 argenti e 7 bronzi) e un secondo posto toscano nella classifica juniores.



Nei prossimi giorni i gialloneri si sposteranno a Roma per i nazionali Lifesaving e poi di nuovo a Livorno con la categoria Ragazzi per le loro finali regionali, in attesa di chiudere la stagione di nuovo allo Stadio del Nuoto di Roma con i Campionati italiani.