Baseball Serie C, Siena Estra a Grosseto in cerca di una vittoria d'orgoglio

L'Estra B.C. Siena è chiamato ad una prova di orgoglio e di dignità contro uno Junior Grosseto in piena forma e reduce da ben tre vittorie nelle ultime quattro gare. Dal canto loro, i bianconeri nelle ultime tre partite hanno registrato tre dure sconfitte per manifesta inferiorità, che hanno di fatto visto retrocedere il Siena dalla seconda alla quinta posizione.La squadra bianconera allenata da Barroso recupera, in occasione della gara contro la formazione maremmana (play ball della gara valida per la quarta giornata di ritorno previsto per le ore 15 di domenica 25 allo stadio "Scarpelli" di via Orcagna a Grosseto), il lanciatore Castillejos, che contro i maremmani dovrebbe essere il partente.In virtù delle normative sugli atleti di formazione italiana (o AFI, che devono essere il 50% del roster di ciascuna squadra), il manager Barroso ha deciso di lasciare a casa il ricevitore Mercedes ed il terza base Pena, entrambi stranieri non di formazione italiana.Questi i convocati del Siena: Castillejos Bettele, Bonilla Castro, German de Jesus, Alejandro Fernandez Matos, Selmo, per quanto riguarda gli AFI; i due stranieri Leo Fernandez Matos ed Antonio Rodriguez; i tre italiani non AFI Deurys Rodriguez, De La Rosa e Buret.LE ALTRE - Latina si troverà a combattere con la capolista Lions Nettuno che difenderà la sua prima posizione ancora a punteggio pieno. In campo anche Montefiascone e Rams con il bisogno urgente, per entrambe, di migliorare la situazione di classifica, visto che sono rimaste ben poche giornate alla fine del campionato.