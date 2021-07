Olimpiadi Tokyo, una splendida Alice Volpi supera la Errigo nei quarti ed è già medaglia: alle 11 la semifinale

FIORETTO FEMMINILE - Tokyo, 25 luglio

Classifica provvisoria

Dopo lo splendido argento dello sciabolatore Luigi Samele arrivato ieri, oggi la seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 vede protagoniste le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile.Tra le fiorettiste dell'Italia del ct Andrea Cipressa, la senese delle Fiamme Oro Alice Volpi, ha raggiunto la semifinale superando nel derby dei quarti Arianna Errigo, mentre è stata eliminata subito Martina Batini.Per la fiorettista del Cus Siena, primo ostacolo superato agevolmente contro l’ungherese Kondricz, sconfitta 15-5. Negli ottavi di finale Alice soffre tantissimo contro la tedesca Ebert: dopo essere stata in svantaggio 2-7, con grande qualità e orgoglio vince 15-13 con una grandissima rimonta.Nel derby che vale la semifinale Alice Volpi parte fortissimo, piazza un parziale di 10 stoccate e quando Arianna Errigo prova a rientrare è troppo tardi. Ora tra la Volpi e una medaglia c'è, alle ore 18 di Tokyo (ore 11 italiane), la russa Deriglazova.Deriglazova (Rus) - Volpi (ITA)Kieffer (Usa) - Korobeynikova (Rus)Deriglazova (Rus) b. Jeon (Kor) 15-7Volpi (ITA) b. Errigo (ITA) 15-7Kieffer (Usa) b. Ueno (Jpn) 15-11Korobeynikova (Rus) b. Ryan (Can) 15-11Errigo (ITA) b. Gou (Can) 15-8Volpi (ITA) b. Ebert (Ger) 15-13Errigo (ITA) b. Elsharkawy (Egy) 15-2Kreiss (Hun) b. Batini (ITA) 15-10Volpi (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-55ª Arianna Errigo (ITA)19ª Martina Batini (ITA).