Olimpiadi Tokyo, Alice Volpi sconfitta nella finale per il 3° e 4° posto

Nella seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 che ha visto protagoniste le gare individuali di fioretto femminile, la fiorettista senese delle Fiamme Oro, Alice Volpi, non ce l'ha fatta a conquistare la medaglia di bronzo, superata nella finale per il terzo e quarto posto dalla russa Larisa Korobeynikova con il risultato di 14-15.



Per la fiorettista del Cus Siena, primo ostacolo superato agevolmente contro l’ungherese Kondricz, sconfitta 15-5. Negli ottavi di finale Alice soffre tantissimo contro la tedesca Ebert: dopo essere stata in svantaggio 2-7, con grande qualità e orgoglio vince 15-13 con una grandissima rimonta.



Nel derby che vale la semifinale Alice Volpi parte fortissimo, piazza un parziale di 10 stoccate e quando Arianna Errigo prova a rientrare è troppo tardi.



Lo stop per Alice arriva in semifinale contro la russa Inna Deriglazova, che prende il comando del match fin dal principio e lo conclude per 15-10 in suo favore.



Nella finale, disputata alle 12.50 ora italiana, parte fortissimo la fiorettista senese che si porta sul 5-1 per poi subire il recupero dell'atleta russa che la raggiunge sul 5-5. Sette stoccate consecutive portano la Korobeynikova sul 7-12, arriva una grande reazione di Alice che riesce nel recupero, raggiunge la parità sul 13-13, ma viene alla fine sconfitta per 14-15.



FIORETTO FEMMINILE - Tokyo, 25 luglio



Finale 1°-2° posto | ore 20.45 (Ita 13.45)

Deriglazova (Rus) - Kieffer (Usa)



Finale 3°-4° posto

Volpi (ITA) - Korobeynikova (Rus) 14-15



Semifinali

Deriglazova (Rus) b. Volpi (ITA) 15-10

Kieffer (Usa) b. Korobeynikova (Rus) 15-6



Quarti di finale

Deriglazova (Rus) b. Jeon (Kor) 15-7

Volpi (ITA) b. Errigo (ITA) 15-7

Kieffer (Usa) b. Ueno (Jpn) 15-11

Korobeynikova (Rus) b. Ryan (Can) 15-11



Ottavi di finale

Errigo (ITA) b. Gou (Can) 15-8

Volpi (ITA) b. Ebert (Ger) 15-13



Tabellone da 32

Errigo (ITA) b. Elsharkawy (Egy) 15-2

Kreiss (Hun) b. Batini (ITA) 15-10

Volpi (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-5



Classifica provvisoria



1ª

2ª

3ª Larisa Korobeynikova (Rus)

4ª Alice Volpi (ITA)

5ª Arianna Errigo (ITA)

19ª Martina Batini (ITA)