Baseball Serie C - Trasferta a Viterbo per l'Estra B.C. Siena

L'Estra B.C. Siena sarà impegnata domenica, nell'insolito orario delle 11 di mattina, contro i Rams Viterbo. Si giocherà alle 11, visto che la società senese ha accettato lo spostamento di orario richiesto dalla società della Tuscia.Il Viterbo è reduce da una sconfitta sul campo, maturata contro il fanalino di coda WiPlanet Montefiascone (4-5 il finale), una settimana addietro e cercherà in tutti i modi di riscattarsi.Una sconfitta di misura, solo all'ultimo inning, dopo che la squadra viterbese, decimata per i molti infortuni ed assenze per motivi di lavoro, aveva segnato i primi 4 punti negli inning iniziali per poi farsi riprendere nel finale della partita, pur battendo di più del Montefiascone (9 valide contro 6) e nonostante i 10 strike out del partente Bertollini.Una sconfitta che, però, si è trasformata in una vittoria a tavolino per il Viterbo 9-0, così come emerso dal comunicato della FIBS uscito giovedì 29 luglio.All'andata allo Scialoja l'Estra si impose contro il Viterbo 13 a 9 (partente allora fu Paulino Sanchez) e, con quella vittoria, raggiunge il momentaneo secondo posto in classifica. Nelle gare successive, però, i bianconeri di Barroso hanno collezionato tre sconfitte di fila che hanno fatto precipitare il Siena a metà classifica. Una striscia negativa dalla quale il Siena B.C. è uscito solo domenica scorsa, con l'importante successo contro lo Junior Grosseto.Chimet Arezzo – Latina (sabato 1 agosto, ore 11)Rams Viterbo – Estra Siena B.C. (domenica 2 agosto, ore 11)Lions Nettuno – Junior Grosseto (sabato 7 agosto, ore 16): Lions Nettuno .1000 (9-0); Arezzo .667 (6-3); Latina (5-5) ed Estra Siena B.C. (4-4) .500; Junior Grosseto Baseball .429 (3-4); Rams Viterbo .375 (3-5); WiPlanet Montefiascone .111 (1-8).