Chiusi, torna la Coppa Bologna nella frazione di Montallese con la 51ª edizione

Dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia da Covid-19 sta per tornare la Coppa Bologna a Montallese, frazione del comune di Chiusi. Domenica 1 agosto prenderà il via la 51esima edizione della corsa ciclistica più importante del territorio, organizzata dalla A.s.d. Montallese Coppa Bologna. La gara sarà dedicata agli atleti Elite e Under 23 Classe 1.12.L’impegnativo percorso metterà a dura prova i giovani talenti, che avranno la possibilità, vincendo la gara, di scrivere il proprio nome accanto a quello di campioni assoluti dei pedali come Bartali, Moser e Ballarini.La gara partirà proprio dal velodromo di Montallese alle 13,00, andando verso Chianciano. Una volta attraversata la cittadina termale il ritorno a Chiusi sulla strada provinciale 146. Arrivata a Macciano, la carovana svolterà sulla SP 50 (strada di Francaville) verso i "Quattro Poderi", per poi percorrere la SP 326. Il giro proseguirà per la strada del Lago e successivamente dalla traversa di Pian dei Ponti fino al centro storico di Chiusi, dal quale la corsa tornerà a Montallese, ripetendo lo stesso tragitto per per altre tre volte e per un totale di 152,8 km. Arrivo previsto per le ore 16,50, a seguire la premiazione con il Trofeo Agricola San Giobbe, il Trofeo Memorial Fanelli Cosimo e il 17esimo Trofeo Poggiani Duilio & C.“Dopo un anno di stop forzato dovuto al Covid è un piacere tornare a vivere le emozioni di una corsa senza tempo che ha scritto la storia del ciclismo e di alcuni dei ciclisti più forti di sempre - le dichiarazioni del sindaco di Chiusi Juri Bettollini e del vicesindaco Sara Marchini -. Siamo certi che sarà una bella giornata di sport, ringraziamo gli organizzatori perché con grande passione e determinazione sono riusciti a proseguire una manifestazione che rappresenta una vera e propria tradizione per tutto il territorio. Auguriamo a tutti i ragazzi che parteciperanno di fare una bella gara e che soprattutto sia un trampolino di lancio per una carriera prestigiosa e ricca di successi".