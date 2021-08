Giochi Paralimpici di Tokyo: Matteo Betti nella squadra azzurra di scherma

È già iniziato il percorso di avvicinamento della nazionale azzurra di scherma ai Giochi Paralimpici di Tokyo che si terranno nella capitale giapponese a partire dal 24 agosto. La squadra italiana al momento si trova a Tirrenia, dove sta svolgendo l’ultimo ritiro pre olimpico per testare lo stato di forma e fare una rifinitura conclusiva prima della partenza prevista per giovedì 11 agosto.



In vista del torneo a cinque cerchi, il primo appuntamento per l’Italscherma sarà a Sendai, a nord di Tokyo, dove gli atleti svolgeranno un allenamento collegiale dal 12 al 21 agosto. Saranno presenti in questa sede tutti gli otto azzurri che prenderanno parte ai Giochi Paralimpici, ovvero il portacolori senese Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Beatrice Vio, ma con loro ci saranno anche gli sparring partner Sofia Brunati, Cosimo Martini, Alessandro Paroli e Antongiulio Stella. Gli schermidori azzurri saranno seguiti per tutta la durata olimpica dai responsabili d’arma Simone Vanni, Francesco Martinelli e Marco Ciari e, per quanto riguarda il training camp di Sendai, anche dai maestri Simone Mazzoni, Flavio Puccini e Alessio Bonino.



Il 21 agosto la delegazione italiana farà il suo ingresso al villaggio olimpico per iniziare a vivere da vicino le emozioni pre gara. Il 24 agosto sarà il giorno in cui si apriranno ufficialmente i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con la cerimonia di apertura: un momento storico e immancabile e quest’anno ancora più emozionante per il mondo della scherma perché a fare sventolare il tricolore sarà la campionessa olimpica in carica nel fioretto Bebe Vio insieme al nuotatore Federico Morlacchi. Un riconoscimento dello spessore e della carriera per entrambi gli atleti italiani che guideranno la spedizione in questa edizione dei Giochi arrivata cinque anni dopo Rio.



A partire dal giorno dopo, mercoledì 25 agosto, sarà il momento dell’inizio delle gare di scherma. A meno di tre settimane al via è tutto pronto per l’avventura paralimpica.



GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 - DELEGAZIONE AZZURRA



ATLETI



Matteo Betti

Marco Cima

Edoardo Giordan

Emanuele Lambertini

Andreea Mogos

Rossana Pasquino

Loredana Trigilia

Beatrice Vio



OFFICIALS DELLA SQUADRA PARALIMPICA



Segretario Generale FIS: Marco Cannella

Responsabili d’arma: Simone Vanni, Francesco Martinelli, Marco Ciari

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapista: Christian Lorenzini

Tecnico delle armi: Giorgio Fiume

Preparatore atletico: Giuseppe Cerqua