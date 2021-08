Cinque nuove aree sportive all’interno del comune di Siena

L’assessore Benini: “Risposta concreta alle sollecitazioni che arrivano dal territorio”



Cinque nuove aree sportive all’interno del territorio comunale di Siena. Sono quelle individuate dall’amministrazione comunale per la realizzazione di strutture e impianti per lo sport all’aperto: le aree individuate si trovano in via Custoza, presso il campino di Porta Ovile, nella zona di Isola d’Arbia e due nella zona di Taverne d’Arbia.



“Si tratta – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Siena Paolo Benini – di una risposta concreta alle molteplici richieste che sono arrivate all’amministrazione per la realizzazione di impianti per lo sport all’aperto, tenuto conto dei cambiamenti delle abitudini sociali derivate dalla pandemia e non solo. E’ intenzione dell’amministrazione promuovere lo sport di tutti e per tutti e valorizzarne la funzione sociale per il benessere psico-fisico. Negli ultimi tempi si è rilevato un forte bisogno di sport all’aperto e anche una diffusione, di fatto spontanea, del gioco del padel. Con l’individuazione di queste cinque aree rispondiamo a questa richiesta. Gli spazi predisposti consentiranno di realizzare impianti e campi compatibili con le destinazioni urbanistiche: si tratta di aree al momento sottoutilizzate e che dunque potrebbero essere recuperate e riqualificate per questo utilizzo.



Entro breve - conclude l’assessore Benini - gli uffici comunali predisporranno le necessarie procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di soggetti interessati alla valorizzazione di queste aree. Una risposta concreta, dunque, alle esigenze di associazioni sportive e, in generale, al mondo dello sport, oltretutto in una fase emergenziale in cui tale mondo con le varie articolazioni è stato fortemente colpito”.