Nuoto, ottima prova della Virtus Buonconvento ai Campionati Italiani di Categoria di Roma

Si è conclusa con i Campionati Italiani di Categoria la lunghissima stagione agonistica della Virtus Buonconvento. Viola Petrini, Arianna Sparvieri, Chiara Costagli, Sara Rocchigiani, Hanna Stefanini, Benedetta Cittadini e Andrea Prapugicu, insieme ai veterani Fabio Laugeni e Marina Luperi hanno gareggiato dal 4 all’11 agosto al Foro Italico, confermando gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno.



Complessivamente gli atleti Virtus si erano qualificati in 25 gare nazionali, dando prova, ancora una volta, della solidità del gruppo e di una presenza costante nelle classifiche italiane di tutte le categorie. Il ranista Andrea Prapugicu (2004) ha addirittura sfiorato il podio juniores nei 200 rana, piazzandosi al quarto posto con 2’19’’, crono utile per la partecipazione ai prossimi Campionati Assoluti; Andrea aveva già dimostrato il suo valore nei 100 rana, abbassando il suo personal best fino a 1’04’’. Chiara Costagli (2006) ha nuotato in ben sei specialità diverse, riuscendo a far bene nei 200 rana, spinti fino a 2’38’’, mentre ha pagato un po’ di emozione nella sua gara dei 400 misti; Chiara è andata meglio poi nei 200 misti. Arianna Sparvieri si è confermata a ottimi livelli sia a delfino che nei misti, come pure Viola Petrini (fresca medagliata agli Europei) nei 50 e 100 stile libero. Le tre atlete più giovani (classe 2007) hanno ben figurato: Sara Rocchigiani nei 200 farfalla e 400 misti, Hanna Stefanini nei 400, 800 e 1500 stile libero, Benedetta Cittadini nei 100 e 200 dorso. La squadra femminile ha confermato dunque un’ottima condizione, sottolineata dalla miglior prestazione stagionale nei 200 farfalla di Marina Luperi.



Gli atleti gialloneri si concedono ora tre settimane di de training, prima di partire per Folgaria (TN) sede storica del ritiro Virtus che vede quest’anno ben 100 atleti partecipanti, record assoluto di presenze dal 1998.