Cus Siena Judo: tre medaglie (due d'oro) per Valerio Romeo al Master di Bratislava

Weekend d'oro per l'atleta del Cus Siena Judo Valerio Romeo. Impegnato nel Trofeo internazionale Master di Bratislava (Slovacchia) il veterano del Cus ha conquistato in una sola giornata ben tre medaglie, due d'oro e una di bronzo, nella categoria Master M5 - 81 kg.



Nella gara singola Romeo ha sbaragliato i suoi avversari conquistando l'oro dopo aver vinto 4 incontri. Medaglia d'oro conquistata anche nel combattimento a terra (Ne Waza), dove ha vinto tre incontri aggiudicandosi anche qui il primo gradino del podio.



Nella gara a squadre Valerio Romeo ha ben difeso i colori della Nazionale italiana, portandosi a casa due incontri e perdendone uno con un avversario più giovane e più pesante, e conquistando la medaglia di bronzo.



Una grande gara per l'atleta senese che, nonostante le difficoltà del momento, è riuscito ad allenarsi al massimo per raggiungere questi risultati, supportato da tutto lo staff e dagli altri atleti del Cus Siena Judo.



Da segnalare purtroppo l'assenza dell'altro atleta Master del Cus Siena Stefano Buti che non ha potuto partecipare al torneo a causa di un infortunio durante la fase di preparazione: la speranza è che possa recuperare quanto prima in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.