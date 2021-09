Giada Bernardi in gara nel week-end al prestigioso Brixia Meeting

Domenica 5 settembre, alla Raiffeisen Arena di Bressanone (BZ) si terrà il “XXXVIII Brixia Meeting”, dove per l’Uisp Atletica Siena scenderà in pista Giada Bernardi sulla distanza dei 400m.



Giunto alla sua trentottesima edizione, il Brixia Meeting, è un appuntamento internazionale per la categoria Under 18, che fino alla scorsa edizione si è tenuto per rappresentative regionali. Quest’anno, a seguito della pandemia, sarà un appuntamento regolato sulla base di standard di partecipazione, e ciascun atleta gareggerà con per i colori del proprio club di appartenenza.



Il minimo di partecipazione dei 400m femminili è fissato nel crono di 59”11. La diciassettenne senese, allenata da Giulio De Michele in collaborazione con Cristina Fornacelli, vanta un record personale outdoor sulla distanza di 56”82. Bernardi ha siglato questo risultato in una stagione tutta in crescendo che l’ha portata a dare il meglio di sé lo scorso luglio in occasione dei Campionati Italiani Allievi di Rieti: 57’’70 in batteria di qualificazione, per poi correre in 56”82, suo miglior tempo attuale, la finale che l’ha vista mettersi al collo la medaglia di bronzo tricolore. Questo risultato si va a sommare a quello ottenuto in inverno, quando si era piazzata al terzo posto ai Campionati Italiani Allieve Indoor di Ancona. Domenica a Bressanone, l’atleta senese si presenta con il migliore dei sei accrediti tra le partenti.



Nella stessa edizione, in luglio, della massima rassegna nazionale di categoria allievi hanno gareggiato anche Linda Bari, diciannovesima a 1,57m nel salto in alto e Andrea Ceccherini diciottesimo nel salto triplo con 13,16m.