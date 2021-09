Atletica, Giada Bernardi d’argento al Brixia Meeting

Domenica a Bressanone (Bz) per l’Uisp Atletica Siena è scesa in pista nei 400m Giada Bernardi al prestigioso “Brixia Meeting”, appuntamento su pista internazionale under 18, giunto alla sua trentottesima edizione.



La diciassettenne, i cui risultati sono frutto degli allenamenti supervisionati dai tecnici del club senese Giulio De Michele e Cristina Fornacelli, ha dato prova di una gara tecnicamente ben gestita, che l’ha vista entrare molto forte nella seconda dell’anello da quattrocento metri, lanciandola nel rettilineo finale al comando. Superata negli ultimi metri di gara ha chiuso al secondo posto con il crono di 58"39, pochi centesimi dietro alla vincitrice Giulia Ingenito (Sisport SSD) al traguardo in 58"21.



Nello stesso week-end sono tornati, nuovamente, in gara anche i due atleti in forze al C.S. Carabinieri che si allenano al “Renzo Corsi”. Elena Vallortigara, allenata dal presidente e direttore tecnico dell’Uisp Atletica Siena, Stefano Giardi, presente anche lui a Chorzow (Polonia), è salita a 1,96m nel salto in alto al Memoriał Kamili Skolimowskiej dove ha vinto eguagliando il primato stagionale. Yohanes Chiappinelli ad Alba, nel Memorial Florio, è tornato dopo cinque anni sui 5000m, scendendo sotto la barriera dei 14 minuti: 13'55"88 migliorandosi di quasi quattordici secondi (14'09"14 il precedente record personale). Il Carabiniere è terminato secondo alle spalle del burundiano Ntakarutimana. Con questo risultato Chiappinelli risulta il più veloce senese di sempre sulla distanza, con un tempo migliore del primato provinciale del 1994 di Davide De Luchi (Libertas Siena), 13'56"74.