Sinalunga Bike, percorso nuovo per la ripartenza

Si avvicina a grandi passi il momento del via per la 27ª edizione della Sinalunga Bike. Una gestazione a dir poco difficile per la tappa della Coppa Toscana, che doveva cambiare periodo di effettuazione ma poi, a causa dei problemi primaverili legati alla pandemia, è quasi tornata alla sua collocazione originaria, anche se solitamente la prova senese si disputava a ottobre.La manifestazione, valida anche per il Tour 3 Regioni e per il circuito Maremma Tosco-Laziale, andrà in scena il 12 settembre e le novità non mancano.Innanzitutto il percorso, che è stato leggermente rinnovato e addolcito, portandolo a 52 km per 1.300 metri di dislivello. La caratteristica principale della gara però non cambia, il suo disegno nervoso con oltre 10 ascese, la più lunga delle quali è di 8 km. Servirà quindi una gran condizione per riuscire a tagliare il traguardo per primo. Ricordiamo che l’ultima edizione disputata è stata quella del 2019, con le vittorie di Cristian Cominelli ed Elena Gaddoni. Il tracciato è già disponibile per chi volesse percorrerlo in anteprima e testare la propria gamba. E’ presente anche un tracciato cicloturistico, di 24 km per 600 metri.Le iscrizioni continuano ad arrivare, al costo di 30 euro per gli agonisti e 25 per i cicloturisti. Gli organizzatori, anche in segno di ringraziamento versi chi continua a dare fiducia alla manifestazione, anche predisposto un pacco gara eccezionale, con una bottiglia di vino da 1,5 lt griffata “Sinalunga Bike 2021”, uno scaldacollo Ciclopromo Components, un portacellulare impermeabile e tanto altro ancora.L’appuntamento per tutti è nel luogo ormai abituale del piazzale antistante il Centro Commerciale “I Gelsi” da dove la gara prenderà il via alle ore 9:30, nel pieno rispetto di tutte le regole anti Covid, i concorrenti per accedere alla partenza dovranno presentare l’apposito modulo di autocertificazione.Per informazioni: Ass.Donkey Bike, tel. 338.7096969, www.donkeybike.it