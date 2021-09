Siena, la scherma cussina riparte per la nuova stagione sportiva

La Federazione ha assegnato lo scudo d’onore al CUS Siena

Pronti? A voi! Tornano in pedana gli schermitori senesi nella palestra del CUS Siena all’Acquacalda con molti atleti che si riaffacciano in palestra dopo una stagione che ha visto i cussini spesso fermati dall’emergenza sanitaria. Le precauzioni e le scelte adottate da molte famiglie per i propri figli, le quarantene e le chiusure precauzionali della sala di scherma con Siena in zona rossa, hanno dato come risultato un’attività svolta a singhiozzo neanche lontanamente paragonabile a una normale stagione sportiva.Chiusa la parentesi di Tokio, con le Olimpiadi che hanno visto la ex cussina Alice Volpi tornare a casa con la medaglia di bronzo a squadre nel fioretto - e qualche rimpianto per la prova individuale chiusa al 4° posto -, e le Paralimpiadi, con il senese cussino Matteo Betti, anche lui fermatosi a poche stoccate dal podio nel fioretto individuale, adesso si riparte con l’entusiasmo di sempre e la speranza di poter cercare di lavorare con continuità.La bozza del calendario fissa gli appuntamenti della stagione anche se mancano molte sedi e le prime gare internazionali previste nei mesi di settembre e ottobre sono praticamente tutte cancellate. Il primo appuntamento è comunque fissato: infatti è in programma a Carrara, poco dopo la metà del corrente mese di settembre, la prova regionale under 14, valida per qualificarsi al Campionato Italiano riservato a questa categoria che assegnerà in ottobre, a Riccione, i titoli della passata stagione sportiva in una gara che normalmente si disputa nel mese di maggio.Da segnalare come la Federazione abbia assegnato nel corso della stagione le onorificenze sportive premiando fra le Società che si sono distinte nel lungo periodo, non meno di venti anni, il C.U.S. Siena con lo “Scudo d”Onore” in relazione all’impegno organizzativo nel campo della promozione della scherma, della formazione degli schermidori e per partecipazione qualificata all’attività agonistica.Un altro riconoscimento importante è per i preparatore atletico cussino Tommaso Marsiglietti, confermato nello staff under 20 del fioretto con la convocazione al raduno estivo a Piani di Luzza a Forni Avoltri, in provincia di Udine, in vista dell’inizio della stagione 2021/2022.La sezione scherma del CUS, sempre sostenuta da ESTRA e da GFT anche nella passata stagione, è pronta ad accogliere le nuove leve a partire dal prossimo 22 settembre quando inizierà il corso promozionale, gratuito fino alla fine di ottobre per gli under 14, che potranno continuare a imparare la scherma al CUS con un costo totale annuale di 200 euro, una promozione importante per favorire la ripresa dello sport che prevede per tutta la durata del corso anche il noleggio gratuito del materiale per tirare in pedana.Tutte le informazioni presso la segreteria del CUS: 0577 52341 gianna@cussiena.it