Atletica Siena, Bianca Floris campionessa toscana 800m Juniores

Argento per Finetti nel martello e Prroj nel disco, bronzo per Bucciarelli nel giavellotto



Lo scorso fine settimana sulla pista del Campo Scuola “Renzo Corsi” si sono svolti i Campionati Toscani Juniores, la cui organizzazione è stata curata dalla Uisp Atletica Siena.



Tra i risultati delle due giornate, per il club senese, è da segnalare Bianca Floris, che ha indossato la maglia di campionessa toscana. Floris, al primo anno di categoria e allenata da Cristina Fornacelli, ha vinto gli 800m con il tempo di 2’41’’75. Riccardo Finetti, junior al secondo anno di categoria, ha chiuso la gara del lancio del martello facendo atterrare l’attrezzo da 6kg a 48,35m, misura che gli ha garantito l’argento; stessa sorte per la compagna di allenamento Eliana Prroj che nel lancio del disco, facendo atterrare l’attrezzo a 29,30m, chiude al secondo posto. Terza piazza per Elena Bucciarelli nel lancio del giavellotto, specialità alla quale si è dedicata da quest’anno, con un miglior lancio a 23,51m.



Tra le prestazioni da sottolineare anche vari record personali caduti nelle gare di contorno alla manifestazione, dedicate alle categorie assolute. Tommaso Bruni, promessa all’ultimo anno di categoria, ha realizzato il personal best sia nei 100m che nei 200m correndo rispettivamente in 11’’08 (+1.5m/s) e 22’’29 (+1.1 m/s); Ares Gepponi nel lancio del peso, ancora in categoria promesse, ha lanciato l’attrezzo da 7,260kg a 13,30m chiudendo in terza posizione, mentre l’allievo Pietro Sanarica è stato artefice di due lusinghiere prestazioni, seppur ventose, abbattendo la barriera dei sei metri nel salto in lungo, atterrando a 6,03m (+2,6 m/s) e correndo i 100m in 11’’68 (+3.7 m/s), rispettivamente secondo e decimo assoluto.

Tra gli juniores in gara: Emma Zanelli, quarta nei 100m in 14’’04; Livia Lenzi, quinta nel salto triplo con 10,07m; Francesco Rossetti, sesto in 2’15’’51 negli 800m.



Tra gli assoluti in gara, nei 100m: Tra le assolute,nei 100m: Federica Renzi ha vinto con 12’’20, ventoso, i 100m; Linda Bari, prima nel salto in alto con 1,54m; Noa Rocchigiani prima nel salto in lungo con 5,31m; Jacopo Gragnoli secondo con 4’’19’’63 e record personale, nei 1500m; Giulia Giardi terza nel lancio del disco con 36,32m. Nei 100m: Simon Pietro Delprato, nono in 11’’56, Pietro Lenzi decimo in 11’’68, Andrea Ceccherini sedicesimo in 12’’54 e Giulio Ferrini diciassettesimo in 12’’68; nei 200m: Tommaso Di Renzone settimo in 24’’41, Giulio Ferrini undicesimo in 26’’03; Eugenio Perugini ottavo in 2’19’’96 negli 800m; nei 1500m: Matteo Mugniaioli sesto in 4’27’’92, Eugenio Perugini dodicesimo in 4’54’’13, Duccio Cetoloni tredicesimo in 4’54’’35; nei 3000m Duccio Cetoloni settimo in 11’16’’89; nel salto triplo Alberto Menicori, terzo con 12,59m. Tra le assolute, nei 100m: Linda Moscatelli quinta con 12’’82, Giulia Mencarini nona con 13’’44. Nei 200m: Linda Moscatelli seconda in 26’’36, Emma Gallorini quarta in 29’’14.