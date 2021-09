Boxe, sabato a Siena incontro per il Titolo italiano dei Pesi Piuma

L'incontro si terrà alla Fortezza Medicea

Domani, 18 settembre, alle ore 21, nella Fortezza Medicea è in programma l'incontro di pugilato per il la Cintura tricolore dei Pesi Puma tra Davide Tassi e Davide Tiberi, la cui “cerimonia del peso” sarà effettuata oggi pomeriggio alle 16.30 sotto il Tartarugone in piazza del Mercato.Per la migliore riuscita dell'iniziativa, il giorno della gara, dalle 13 alle 24, in tutta l'area interna comprendente piazza della Libertà, ex Forte di Santa Barbara, piazza Caduti delle Forze dell'Ordine, viale Guglielmo Marconi, sarà in vigore il divieto di transito e quello di sosta permanente con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli dello staff organizzativo e i mezzi di emergenza. Mentre dalle ore 15 sarà chiuso il cancello di accesso alla Fortezza, con conseguente divieto di transito pedonale, a eccezione delle persone munite di biglietto di ingresso e gli autorizzati (organizzatori, atleti, steward, personale in servizio nelle attività di Vivi Fortezza e quello di Siena Jazz).