Duccio Bernardi campione toscano cadetti nel lancio del disco

Argento per Latena Cervone e bronzo per Roberta Papa nei 2000m



Nello scorso week-end l’Uisp Atletica Siena si è presentata al via dei Campionati toscani cadetti e cadette a Campi Bisenzio. Tra i giovani, under 16, del club senese sono saliti sul podio Duccio Bernardi, Latena Cervone e Roberta Papa.



Duccio Bernardi, al primo anno di categoria, dunque classe 2007, e allenato da Elena Calzeroni, ha vinto il titolo regionale nel lancio del disco facendo atterrare l’attrezzo da 1,5kg a 35,82m e medaglia di bronzo nel lancio del peso (4kg) con la misura di 12,73m. Nei 2000m Latena Cervone, classe 2006, allenato da Maurizio Cito, ha chiuso al secondo posto fermando il cronometro in 5’53’’54, mentre Roberta Papa, atleta sotto la guida di Jacopo Gragnoli, ha vinto il bronzo sulla stessa distanza con il tempo di 8’07’’74 e nona, invece, nei 1000m in 3’28’’26. Nel salto in lungo Sofia Gennai è risultata quindicesima con un miglior salto a 4,49m.



Nel secondo fine settimana di settembre, sulla rinnovata pista di Pistoia, ai Campionati toscani allievi: Duccio Cetoloni, diciannovesimo con 4’50’’90 nei 1500m e settimo nei 3000m in 11’21’’41; Giada Bernardi seconda nei 200m in 25’’60, ventoso, e quarta nei 100m in 12’’66 (12’’58 in batteria); Giulia Mencarini settima nei 100m in 13’’38 (13’’11 in batteria); Martina Brotto settima nei 200m in 27’’92; Emma Gallorini ottava in 28’’73. Nelle gare assolute, di contorno ai regionali allievi: nei 100m Tommaso Di Renzone 11’’47 settimo, Pietro Lenzi 11’’56 nono; nei 200m Tommaso Bruni 22’’36 nono; nei 5000m Jacopo Gragnoli ottavo in 17’17’’33; Emma Zanelli, nona nei 100m in 14’’20.