Mens Sana Karate, Dario Papini convocato per i campionati europei

L’atleta biancoverde in rappresentativa della regione Toscana per partecipare al Campionato Europeo per piccoli stati



Grandissima soddisfazione per la sezione di karate della Mens Sana: Dario Papini, atleta biancoverde, è stato convocato in rappresentativa regionale per partecipare al Campionato Europeo per piccoli stati.



“Dario Papini merita questa conversazione - dice il maestro Antonio De Luca, 6 dan di karate e responsabile della sezione agonisti della Mens Sana Karate - Si è allenato fortissimo anche nel periodo del lock down e ora riusciamo a raccogliere i frutti di un lavoro particolarmente intenso. Questo è il primo importante appuntamento alla ripartenza in una situazione complicatissima.



I campionati europei per piccoli stati si terranno nel prossimo weekend in Montenegro, a Podgorica dal 24 al 27 settembre. Dario Papini parteciperà sia nella gara individuale, che nella gara a squadre nella specialità kumite (combattimento), 57 kg.