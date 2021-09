Un grande Siena vince con 3 reti contro il Montevarchi

MONTEVARCHI-ACN SIENA 1904 0-3 (0-1)

Risultati 6ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Nella 6ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, martedì 28 settembre, il Siena fa una grande prestazione superando in trasferta il Montevarchi con il risultato di 0-3.La Robur passa in vantaggio al 25' del primo tempo con Disanto che realizza un tiro dal limite dell'area. Nel corso del primo tempo il Siena ha alcune occasioni per raddoppiare anche se il Montevarchi non si dà certo per vinto.Nella ripresa raddoppiano i bianconeri al 6' con un colpo di testa di Bianchi su cross di Disanto. Passa solo un minuto ed arriva la terza rete: la realizza Varela con un tiro dalla distanza. Finisce 0-3 con una grande prestazione della Robur.Con il risultato di oggi, dopo lo stop casalingo contro la Reggiana, la squadra di Alberto Gilardino sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitta.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati, sabato 2 ottobre alle 17.30, allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pistoiese.Virtus Entella-OlbiaMontevarchi-SienaViterbese-Vis PesaroLucchese-Teramo (iniziata alle 18)Cesena-Modena (si gioca alle 21)Fermana-Grosseto (si gioca alle 21)Gubbio-Pescara (si gioca alle 21)Imolese-Pontedera (si gioca alle 21)Pistoiese-Ancona Matelica (si gioca alle 21)Reggiana-Carrarese (si gioca alle 21)Reggiana,, Pescara e Cesena 11 punti; Ancona Matelica e Virtus Entella 10; Gubbio e Lucchese 9; Pontedera e Imolese 8; Olbia e Carrarese 7; Modena, Vis Pesaro e Montevarchi 6; Grosseto e Pistoiese 4; Viterbese 3; Teramo 2; Fermana 1.