Mens Sana Boxe: Alessandro Bramerini campione regionale

Nuova soddisfazione per la sezione Boxe della Polisportiva Mens Sana 1871. Alessandro Bramerini, giovanissima promessa biancoverde, conquista all’esordio il titolo di Campione Regionale nella categoria Schoolboy 48 Kg.



Bramerini ha ricevuto anche il premio come “miglior pugile del Campionato per stile e tecnica” a conferma che i tre anni precedenti trascorsi nelle giovanili hanno dato i suoi frutti. Tenace e combattivo, con la freddezza di un veterano, Alessandro Bramerini ha condotto le tre riprese del suo primo incontro mettendo in pratica alla perfezione quanto appreso in palestra dal Maestro David Borgogni, assistito all’angolo da Stefano Bramerini, padre di Alessandro e aspirante tecnico in forza alla società mensanina. Alle vittorie conquistate dalla sorella Sara Bramerini, già campionessa regionale Schoolgirl nel 2018, la Boxe Siena Mens Sana aggiunge alla propria bacheca anche il titolo di Alessandro che si prepara ad affrontare le fasi eliminatorie dei Campionati Italiani di categoria che si svolgeranno a Montesilvano dal 7 al 10 ottobre prossimi.



Alle selezioni parteciperà anche Lapo Ricci, schoolboy kg. 70, che ha avuto direttamente accesso alla fase nazionale a causa del ritiro dell’avversario dai Campionati Regionali.