Calcio Serie D - Vince la Pianese, nel derby Poggibonsi raggiunto nel recupero dal Badesse

Risultati 3ª giornata Serie D - girone E

Classifica

Nella 3ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 3 ottobre, pareggio nel primo derby della stagione tra Poggibonsi e Lornano Badesse con il risultato di 1-1. Vince la Pianese 3-1 contro la FlaminiaIl primo derby senese del campionato finisce in parità. Allo stadio "Lotti" di, ilconquista un punto in trasferta nel recupero, dopo essere andato in svantaggio al 28' della ripresa con una rete del giallorosso Riccobono. Il pareggio dei biancoazzurri arriva al 92' con rete di Masini.Vittoria casalinga per lache supera la Flaminia con il risultato di 3-1. Le zebrette passano in vantaggio al 25' del primo tempo con rete di Convitto. Al 27' della ripresa arriva il pareggio degli ospiti con Sirbu. Reazione degli amiatini che dopo solo un minuto si riportano davanti sempre con Convitto. Al 4' di recupero arriva la rete del definitivo 3-1, la realizza Kondaj.La classifica vede lasalire prepotentemente a quotacon 2 vittorie e 1 pareggio, il(1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) e il(2 pareggi e 1 sconfitta) apunti.Arezzo-MontespaccatoFoligno-CascinaPianese-FlaminiaPoggibonsi-Lornano BadessePro Livorno-UniPomeziaSan Donato Tavarnelle-Rieti 3-1 (sospesa al termine del primo tempo per infortunio dell'arbitro)Sangiovannese-Follonica GavorranoScandicci-CannaraArezzo 9 punti;7; San Donato, Follonica Gavorrano, Scandicci e Montespaccato 6; Rieti,, Trestina e Pro Livorno 4; Tiferno Lerchi e Cannara 3;e Cascina 2; Foligno, Sangiovannese, Flaminia e UniPomezia 1.