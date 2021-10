Mens Sana Karate: è oro per Dario Papini nella gara a squadre nel Campionato europeo

De Luca: “Una prestazione di altissimo livello per Papini e tutta la squadra”

È oro per Dario Papini, giovane atleta della Polisportiva Mens Sana, sezione karate. Per l’atleta era arrivata la chiamata per partecipare al Campionato Europeo per i piccoli stati che si è svolto a Podgorica in Montenegro. Il giovane ha potuto far vedere le sue abilità nella gara a squadre dove la compagine azzurra è riuscita a vincere la medaglia d’oro. Un grande successo per tutta la Polisportiva che un altro suo atleta intraprendere la strada delle competizioni internazionali.“Dopo la prova di forza contro gli atleti ciprioti, lussemburghesi e montenegrini, nella gara individuale 57kg, Cadetti, Dario - commenta Antonio De Luca, 6 dan di karate e responsabile della sezione agonistica Mens Sana karate - è riuscito a imporsi nella gara a squadre ottenendo la medaglia d’oro. Il merito va a lui e a tutta la squadra che è riuscita a portare a termine una prestazione di altissimo livello soprattutto nelle ultime parti della competizione. La medaglia d’oro è la prova del loro grande impegno e lavoro”.