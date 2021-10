Atletica Siena, Latena Cervone oro ai Campionati italiani cadetti

Medaglia di bronzo nella massima rassegna nazionale U16 per Duccio Bernardi



Nello scorso fine settimana sulla pista di Parma si sono tenuti i Campionati italiani cadetti, in cui si compete per rappresentative regionali. Vestendo la maglia del comitato regionale Fidal Toscana due atleti della Uisp Atletica Siena, entrambi medagliati nella rassegna tricolore under 16 parmense: Latena Cervone e Duccio Bernardi.



Latena Cervone, classe 2006 e allenato da Maurizio Cito, ha conquistato il titolo italiano nei 1000m sbaragliando la concorrenza e fermando i cronometri in 2’33’’82, suo nuovo record personale sulla distanza. Una gara condotta in sicurezza e studio degli avversari nei primi 300 metri, per poi iniziare a dettare il ritmo nel successivo giro di pista e, infine, un incremento di andatura negli ultimi 400 metri con una strategia di gara che gli è valsa il primo gradino del podio, e titolo tricolore, a quasi quattro secondi dal secondo classificato (Davide Barbone, Fiamme Gialle Simoni – Lazio, 2’37’’10).



L’altro atleta biancorossonero ad andare a medaglia è stato Duccio Bernardi nel lancio del disco. Cadetto al primo anno di categoria, dunque classe 2007, e allenato da Elena Calzeroni. Il quattordicenne senese si presenta in pedana portandosi nei primi posti già dal secondo lancio con il disco che atterra a 36,34m, per poi migliorare di 50 centimetri al penultimo lancio di gara, scagliando l’attrezzo da 1,5kg a 36,84m; misura che gli è valsa il bronzo tricolore, dietro a Marco Caccamo (Atl. Olympus – Calabria) con 37,38m e al vincitore Valerio Paionni (Atl. Tiburtina – Lazio) con 39,19m.



Al seguito della spedizione Toscana a parma il nostro presidente e direttore tecnico Stefano Giardi, nella veste di Fiduciario Tecnico del comitato regionale toscano Fidal, e Elena Calzeroni, allenatrice dei lanci per il club senese e da quest’anno parte della struttura tecnica regionale.



La rappresentativa Toscana, grazie anche ai punteggi dei nostri atleti, si classifica al terzo posto tra i cadetti con 269 punti dietro a Lazio (284,5) e Lombardia (301), al settimo posto con le cadette per una classifica combinata che vede la spedizione Toscana al quinto posto complessivo, dipinto come un “grande risultato, con i cadetti che trovano dopo molto tempo il podio a squadre, con la speranza di trovare nel 2022 lo stesso anche con le cadette” nelle parole del fiduciario tecnico Stefano Giardi.