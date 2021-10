Scherma Cus Siena, Andrea Cannucci bronzo nel fioretto agli interregionali di Carrara

Buona partenza per il CUS Siena Scherma ESTRA/GFT che dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ha ritrovato il ritorno all’agonismo con un bel bronzo e una serie di buoni risultati a Carrara nella prova interregionale Toscana/Liguria di qualificazione al Campionato italiano under 14 che si svolgerà a metà ottobre a Riccione.



Il migliore degli atleti senesi è stato Andrea Cannucci che si è appeso al collo il bronzo, medaglia che gli sta comunque stretta dopo che nel corso dei gironi di qualificazione era stato il numero uno e nelle fasi ad eliminazione diretta era andato spedito fino alla semifinale. Nella semifinale, dove dopo esser stato in vantaggio 7-2, si è perso purtroppo in un blackout totale finendo sconfitto 8-10. Peccato, ma il risultato è stato indubbiamente di valore.



Nella categoria allievi-ragazzi fioretto Pietro Corsini ha ceduto nell’assalto per l’accesso alla finale a otto, chiudendo in undicesima posizione, mentre Lorenzo Marrelli ha chiuso nel tabellone da trentadue in ventisettesima posizione.



Nelle Allieve/Ragazze fioretto, bene la piombinese Alessia Balzini da quest’anno in forza al CUS. Alessia non ha brillato nel girone, ma poi ha tirato fuori il meglio nell’eliminazione diretta dove ha ceduto solo alla livornese Ruta poi vincitrice, tirando un match alla pari e cedendo di misura dopo rovesciamenti continui di punteggio e chiudendo in tredicesima posizione. Bene anche Giorgia Putti, sedicesima, e Agata Cerpi, diciassettesima, che dopo un girone eliminatorio bellissimo ha ceduto di misura nello scontro fratricida con la stessa compagna di sala Putti, Bene anche Francesca Telese diciottesima che con un po’ più di attenzione nella gestione degli assalti può fare molto meglio.



Nelle bambine Anna Borgogni cede nell’assalto per la finale ad otto e chiude in quindicesima posizione.



Infine bronzo sfiorato per Alessia Balzini nella sciabola femminile dove, sotto di sei stoccate contro la livornese Saracaj, ha recuperato portandosi sul 14-13 per poi cedere 15-14 chiudendo in quinta posizione.



Sempre a Carrara si è svolta la prima qualifica regionale per i Campionati italiani assoluti di spada dove il giovane fiorettista Joseph Ceroni, assente da più di un anno e mezzo dalle pedane dell’Acquacalda, è stato sconfitto solo dal uno dei quattro componenti la squadra nazionale Gabriele Cimini, in forza al Centro Sportivo dell’Esercito vincitore della prova, per 15-11. Un buon viatico per una ripresa della condizione e della convinzione nelle prossime esperienze di fioretto.



In campo femminile bene l’under 17 Viola Mori che ha ceduto alla vincitrice Gonzalez Sandoz, cubana in forza al Malaspina Massa, chiudendo nelle trendadue. A ruota nel tabellone da 64 l’under 20 Ginevra Bianciardi e l’under 17 Benedetta Palazzi.