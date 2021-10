Mens Sana, successo nel karate: secondo e terzo posto per Papini e Mallardi ai Campionati regionali

De Luca: “Un buon traguardo ma se vogliamo essere competitivi dobbiamo fare di più”

Alessio Maria Mallardi e Dario Papini salgono sul podio ai campionati Regionali di karate e staccano il pass per i Campionati Italiani. Un grande traguardo raggiunto dai giovanissimi atleti mensanini che ieri, domenica 10 ottobre, hanno conquistato il podio ai Regionali che si sono svolti a Certaldo. Mallardi ha conquistato una medaglia d’argento nella categoria 47kg specialità kumite, mentre Papini è salito al terzo gradino del podio con una medaglia di bronzo nella categoria meno 57kg. Grazie a questo traguardo i due giovani mensanini hanno avuto accesso ai Campionati italiani che si terranno il dal 5 al 7 novembre a Ostia in provincia di Roma.“I ragazzi – commenta Antonio de Luca, maestro di karate della Polisportiva Mens sana 1871 - si sono comportati molto bene, anche se sono sicuro potranno fare meglio. Può sembrare paradossale, ma se vogliamo fare la differenza in campo nazionale e internazionale, dobbiamo alzare ancora di più l’asticella, cercando di commettere meno errori e primeggiando nella nostra regione. Nonostante tutto, sono soddisfatto e felice perché abbiamo conquistato due podi riuscendo a strappare il pass per i prossimi Campionati Italiani di Ostia che si terranno a novembre”.