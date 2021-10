Grandi nomi al via della Granfondo del Castello a Monteriggioni

A pochi giorni dal via della 29ª edizione, la Granfondo del Castello a Monteriggioni sta per sfondare quota 1.000 iscritti. Un risultato eccezionale considerando soprattutto le traversie che la prova ha vissuto, spostata di calendario a inizio stagione a causa del protrarsi della pandemia e diventata, da prova di apertura, la gara di chiusura della Coppa Toscana Mtb, uno dei circuiti più riusciti in quest’anno reso ancora difficoltoso dalla situazione sanitaria.Tra le tante iscrizioni arrivano quelle dei team più affermati del panorama nazionale: ci sarà innanzitutto la Soudal Leecougan guidata dal campione uscente, il russo Aleksei Medvedev vincitore nel 2019 e con lui Tony Longo, trionfatore insieme allo stesso russo della Tremalzo Bike di domenica scorsa a Tremosine, ma non mancherà la Cicli Taddei con l’intramontabile Francesco Casagrande, che a 50 anni suonati continua a raccogliere successi ed è reduce dalla vittoria di domenica alla GF del Brunello. Nel ruolo di terzo incomodo non vanno dimenticati il Team Todesco con la giovane speranza azzurra Zaccaria Toccoli e Serena Calvetti, senza dimenticare anche Chiara Mandelli (Team Spacebikes), anche lei impegnata a contendere il successo alla campionessa europea Marathon di categoria Master Silvia Scipioni (Cicli Taddei).I concorrenti si sfideranno su un percorso di 54 km per 1.500 metri decisamente impegnativo considerando proprio che siamo a fine stagione e ci si giocherà la vittoria in base alle energie rimaste. La partenza verrà data alle ore 10:00 da Via Vitaliano a Castellina Scalo. La prova, oltre che per la Coppa Toscana Mtb, sarà valida anche per il Trek Zerowind Mtb Challenge. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 45 euro da versare direttamente nel weekend di gara ai tavoli della segreteria presso il villaggio espositivo, che aprirà sabato alle 11:00 con la possibilità di testare gli ultimi prodotti degli sponsor Named, CST, Bollè e Oakley.Per informazioni: team Bike Pionieri, www.teambikepionieri.it