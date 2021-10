Nuoto, settima edizione del Trofeo ''Poggibonsi Extremo''

È quasi tutto pronto alle piscine del Bernino a Poggibonsi per accogliere i partecipanti alla settima edizione del Trofeo di nuoto Extremo; la manifestazione rappresenta ormai da anni lo “start” della stagione sportiva agonistica di nuoto in Toscana.



Sono quasi 600 gli atleti iscritti in rappresentanza di 12 società, tra le quali anche due squadre umbre e una laziale; per rispettare le normative anti-Covid è stato necessario suddividere l’evento su tre giornate, oltre che separare adeguatamente le categorie. Il primo giorno di gare, sabato 30 ottobre, sarà dedicato agli Esordienti A, mentre il 31 ottobre e il 1° novembre scenderanno in vasca gli atleti di Categoria, Ragazzi, Juniores e Assoluti, con turni gara ulteriormente separati per femmine e maschi, in modo da rispettare i limiti previsti di affollamento.



Tutte le gare si svolgeranno a porte chiuse, ma saranno trasmesse in live streaming sul canale You Tube della Virtus Buonconvento; rispetto allo scorso anno, ritornano le premiazioni sul podio, con grande gioia degli atleti che potranno vivere nuovamente l’emozione del cerimoniale.



Ancora è incerta la presenza in gara della campionessa di casa, Lisa Angiolini, fresca medagliata agli Europei di Budapest, ma ancora alle prese con il recupero da un infortunio; è invece sicura di esserci l’altra medaglia europea della Virtus, Viola Petrini, in gara in specialità inusuali per lei. Ma sono davvero tantissimi i talenti della Virtus Buonconvento che si sfideranno all’Extremo: la società senese ha superato quota 250 tesserati FIN tra gli atleti agonisti e annovera tra le sue fila, oltre a Angiolini e Petrini, anche Sara Batti, Marina Luperi, Chiara Costagli, Arianna Sparvieri, Luca Colombo, Andrea Prapugicu, Riccardo Zanelli, Benedetta Cittadini, Sara Rocchigiani e Hanna Stefanini, tutti nuotatori classificati tra i primi in Italia nelle rispettive categorie nella stagione appena trascorsa.