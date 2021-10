Siena Baseball: iniziato il nuovo corso per tecnico di base

E' prossimo un ampliamento dello staff tecnico dell'Estra Siena Baseball Club, necessario per l'aumento del numero dei praticanti sul territorio e per la numerosa attività svolta dalla società bianconera.



E' partito domenica scorsa il corso per tecnico di base, al quale partecipano le senesi Gaia Benvenuti, giovane giocatrice classe 2001 con la serie A1 softball con la Sestese, ed Irene Bonazzola, già educatrice sportiva della FIBS e presidente del sodalizio del Petriccio.



Benvenuti e Bonazzola, che termineranno il proprio corso ad ottobre 2022, entreranno nello staff tecnico del baseball senese. Il Siena Baseball Club, che ha come direttore tecnico Francesco Giusti, quest'anno ha potuto contare sui tecnici Antonio Rodriguez e Jesus Barroso, oltre che sugli educatori sportivi José Sanchez ed Irene Bonazzola.



Gli aspiranti tecnici ed i tecnici della società senese, nell'ottica di un ulteriore ampliamento della base dei praticanti, inizieranno proprio dalla prossima settimana l'attività con tutte le classi della primaria dell'Istituto comprensivo "Federico Tozzi", con il progetto "Conosci il baseball!", appositamente realizzato dal Siena B.C..



Un impegno importante, con 20 classi che per tre settimane si cimenteranno per conoscere ed appassionarsi al baseball, sport praticato nell'impianto posto all'interno del "Parco Ragazzi di Sarajevo", proprio a fianco dell'istituto scolastico di strada del Petriccio e Belriguardo.