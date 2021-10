Atletica Siena, titolo toscano Ragazze nel salto in alto per Sveva Borghi

Positiva presenza del settore giovanile dell’Uisp Atletica Siena nelle ultime gare di calendario estivo



Nello scorso fine settimana sulla pista di Prato si sono svolti i Campionati Toscani Ragazzi/e. Manifestazione che conclude la stagione estiva della categoria under 14, che ha visto la stagione svilupparsi solo da giugno inoltrato.



Per l’Uisp Atletica Siena, quattro le atlete in gara, delle quali una è tornata sul podio come nella precedente finale del Trofeo Ragazzi. Nella rassegna pratese, infatti, Sveva Borghi, che aveva dato prova delle sue qualità nel salto in alto nella finale di qualche settimana fa vestendo la maglia della rappresentativa provinciale, ha dato battaglia salto dopo salto all’atleta fiorentina portacolori del G.S Le Panche di Castelquarto, fino alla misura di 1,42m, superandola al secondo tentativo. Per Borghi anche tre positivi tentativi alla successiva misura di 1,44m, ma soprattutto un incremento di 2cm sul personal best siglato ad Arezzo due settimane fa che le sono valsi il titolo di Campionessa Toscana ragazze nella specialità.



Tra le altre atlete in gara sui 60m: Viola Robimarga, trentaseiesima in 9’’51;Fiammetta Carlucci, settantunesima in 10’’27; Rahel Gianneschi, settantottesima in 10’’88.