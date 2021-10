Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini settimi al Campionato del mondo di judo kata

Mercoledì 27 ottobre si è svolto a Lisbona il Campionato del mondo di judo kata che ha visto competere tra i 200 atleti, provenienti da 25 nazioni differenti, il giovane cussino Yuri Ferretti a rappresentare i colori dell’Italia e i colori bianco neri della nostra città.



Yuri Ferretti in coppia con il fiorentino Andrea Giani Contini ha partecipato nella categoria del kime no kata (forma della decisione), una esecuzione predefinita dove viene ricercata la perfezione del movimento tecnico.

I due toscani si sono classificati al settimo posto, con 498,5 punti, dimostrando ancora una volta le loro grandi qualità tecniche che li fanno stare sempre nelle prime posizioni a livello europeo e mondiale da oltre due anni, infatti dopo il campionato del mondo di Seoul 2019 nel quale rientrarono tra le prime 10 posizioni, nel luglio di questo anno hanno vinto il campionato Europeo a Varsavia.



Per solamente due punti non sono riusciti a superare la coppia Spagnola per entrare nella finale, così da competere per il metallo più prezioso. Un ringraziamento particolare va a Vismederi in quanto ha reso possibile la trasferta, azienda leader nel settore della ricerca nel campo delle scienze della vita per il miglioramento della salute pubblica, sempre molto vicina alle esigenze della città e al mondo dello sport, che ha offerto il suo contributo per la partecipazione del giovane senese Yuri Ferretti al Campionato del mondo.



Questo grande risultato darà sicuramente la giusta carica e motivazione alla coppia Ferretti-Giani Contini che tra solo un mese disputeranno un’altra importante competizione, il Campionato italiano di judo kata a Pordenone in compagnia di altre due coppie senesi: Luca Cavecchia e Omar Pasquinuzzi nel kime no kata e Riccardo Pinto insieme a Samuel Picciafuochi nel Kodokan Goshin jutsu.