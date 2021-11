Basket Serie A2, troppo forte Scafati per Chiusi

GIVOVA SCAFATI-UMANA SAN GIOBBE CHIUSI 82-59 (18-10; 43-24; 64-40)

Partita che dura poco più di un quarto con Chiusi che va in vantaggio nei primi minuti ma poi si deve arrendere alla Givova Scafati. Non perfetta la San Giobbe di fronte a una prova concreta da parte di Scafati che ha lasciato poco più di qualche briciola ai senesi. Il punteggio finale dice 82-59 e per Chiusi è la terza sconfitta consecutiva.Primo punto di Wilson con l'uno su due ai liberi dopo oltre due minuti di gioco. Ancora il diciannove di Chiusi per lo 0-3 in appoggio, a impattare è la bomba di Scafati. Ancellotti restituisce il vantaggio all'Umana, ma il punteggio non decolla. Le due squadre non trovano la via del canestro fino a quattro minuti dalla fine con il due su due della Givova che sancisce il 5-5. Ancora Ancellotti da sotto il ferro per il nuovo più due Chiusi, i campani impattano subito ma subiscono il contropiede di Wilson. Primo vantaggio Scafati con la tripla del 10-9, arrotondato con i due liberi ad un possesso pieno. Ancora a gioco fermo il canestro della Givova che vale il 13-9 a un minuto dal primo intervallo. I padroni di casa salgono sul più sei, tampona il libero di Criconia ma la bomba di Scafati ricaccia Chiusi sotto di otto.Subito tripla di Scafati, Raffaelli smorza il ritmo della Givova, ma ancora da oltre l'arco i campani dilatano il punteggio sul 24-12. Salita sempre più ripida per Chiusi che non riesce a sfondare in attacco mentre dall'altra parte arriva l'ennesima tripla dei locali. Bassi chiama tempo. Medford in arresto e tiro, ma Scafati replica immediatamente e poi si porta sul 31-14. A scuotere l'Umana ci prova Carenza con una tripla, Scafati è però implacabile e risponde con lo stesso metodo. Wilson da sotto la retina per il 34-19, sul ripiegamento la Givova piazza ancora una bomba a spezzare qualsiasi velleità di rimonta ospite. Una buona difesa della San giobbe contribuisce al canestro in campo aperto di Wilson, ma Scafati, da lontano, tira in una vasca da bagno e sale ai quaranta. Animi accesi nel finale di quarto, Daniel viene espulso per una reazione su Carenza. Ai liberi il diciassette in canotta rossa ne mette solo uno, poi una gran tela di passaggi consegna a Ancellotti il comodo appoggio del 40-24. Uno su due anche per Scafati in lunetta, tentativo Chiusi, ma l'ultimo squillo è della Givova che chiude sul 43-24 il primo tempo.Apre Ancellotti, poi una buona difesa dei senesi porta al viaggio in lunetta dello stesso numero novantasei che fa bottino pieno. Interrompe Scafati, ma il piglio di Chiusi è giusto e Musso trova la tripla del 45-31. La Givova non ci sta e rinforza il distacco. Medford risponde, ma dall'altra parte si concretizza il gioco da tre che vale il 50-33. Di nuovo attorno ai venti il vantaggio di Scafati grazie al due su due a tempo fermo che diventa 54-33 ancora dalla lunetta. Spezza il buon canestro di Raffaelli, ma per Chiusi c'è poco da fare con i campani ne mettono altri due ai liberi. Medford con un'azione solitaria, risponde Scafati che poi segna ancora da oltre l'arco portandosi 61-37. Tempo per Bassi, al rientro altra tripla per Scafati. A chiudere è la bomba di Medford che manda le formazioni all'ultimo intervallo sul 64-40.Due triple per Chiusi dopo una manciata di secondi valgono il 64-45. Scafati mette il fermo al parziale chiusino da sotto il ferro. Uno su due per Fratto ai liberi, poi cinque punti consecutivi per la Givova, che prima da tre e poi con canestro in schiacciata si porta 71-46. Wilson va a segno ma Scafati replica. Musso per la San Giobbe in due occasioni, ma la partita non esiste più da tempo. Vince la Givova per 82-59.: Mobio 7, Daniel 2, Grimaldi, Perrino, Parravicini 11, De Laurentis 6, Ambrosin 10, Clarke 13, Rossato 15, Monaldi 5, Cucci 8, Ikangi 5. All. Rossi.: Criconia 4, Fratto 1, Musso 7, Biancotto 5, Medford 11, Carenza 4, Pollone, Wilson 11, Raffaelli 4, Ancellotti 12. All. Bassi.