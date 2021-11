Mens Sana Pattinaggio Corsa, dalla Colombia due bronzi ai Campionati del Mondo per Duccio Marsili e Giuseppe Bramante

Marsili conquista il bronzo nella 200 metri crono, successo per Bramante nei 10 mila a eliminazione



La Polisportiva Mens Sana 1871 sale sul podio dei Campionati Mondiali Assoluti categoria Seniores di pattinaggio corsa che, proprio in questi, giorni si stanno tenendo in Colombia.



I tre mensanini Duccio Marsili, Giuseppe Bramante e Giorgia Bormida, infatti, sono stati chiamati in maglia azzurra a difendere i colori della Nazionale italiana. I successi non tardano ad arrivare soprattutto per Marsili e Bramante che subito nella prima giornata conquistano due bronzi. Duccio Marsili blocca il cronometro a 17,319 secondi nella specialità 200 metri crono e si classifica terzo portandosi a casa la medaglia di bronzo. Anche Giuseppe Bramante sale sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo nella specialità 10mila metri a eliminazione. Marsili e Bramante ci provano ancora e cercano il successo anche nella specialità 1000 metri, dove però arriva solo la medaglia di legno per Duccio Marsili e il quinto posto per Giuseppe Bramante.



La Mens Sana si conferma un punto di riferimento per la Nazionale italiana che, per il momento, si trova quarta nella classifica generale con un medagliere che segna tre bronzi, due dei quali sono stati raggiunti dai due atleti biancoverdi.