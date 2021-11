Aprono le iscrizioni al 1° Rally del Brunello

Fino a mercoledì 1° dicembre sarà possibile effettuare l’iscrizione alla prima edizione della gara tutta su sterrato per sole auto storiche

Con l’apertura delle iscrizioni prevista per martedì 9 novembre, entra nel mese decisivo la prima, attesa, edizione del Rally del Brunello, la nuova scommessa della Scuderia Etruria che l’organizza, in stretta collaborazione con Deltamania Montalcino; ci tempo fino alle 14 di mercoledì 1° dicembre per perfezionare l’adesione utilizzando le procedure previste dal sito di ACI Sport.Svelati nei giorni scorsi programma e percorso, il rally che avrà in Montalcino il quartier generale è la gara che assegnerà l’ultimo dei titoli nazionali ovvero il Campionato Italiano Rally Terra Storico; una validità di gran prestigio che promette un adeguato parterre di concorrenti ai quali si aggiungeranno gli appassionati dei fondi sterrati.Ma non è solo la titolazione tricolore a dare quell’impulso che tale manifestazione richiama, visto che sulle otto prove in programma si sfideranno anche i protagonisti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, in una gara “secca” che assegnerà la Coppa A112 Abarth Terra. Unica, poi, l’apertura agli specialisti del centesimo di secondo che potranno cimentarsi nell’unica regolarità sport che prevede tutte le prove interamente su fondo sterrato, proponendosi come evento di grande richiamo per la disciplina, ma anche per coloro i quali, senza l’assillo di cronometri e note, vorranno godersi un percorso ricco di storia concentrandosi solo sul piacere della guida su terra con la strada chiusa al traffico e in totale sicurezza, partecipando nella categoria “all stars”.Guardando l’evento dal lato turistico, non sfugge la data dell’8 dicembre che essendo festa nazionale e subito a ridosso della manifestazione, darà la possibilità di dedicare del tempo anche per godere delle peculiarità della zona, prima di concentrarsi sulle tre giornate dedicate alla gara come previsto dal programma ufficiale.Informazioni e documenti disponibili al sito web www.scuderiaetruria.net