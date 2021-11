''Giocosport'', Comune di Siena e Coni uniti per promuovere lo sport nelle scuole

Partito anche quest’anno il progetto nelle scuole d’infanzia comunali

E’ ripartito nelle scuole comunali di Siena il progetto “Giocosport”, una proficua collaborazione fra Comune di Siena e Coni. Grazie al contributo dell’Ufficio Istruzione del Comune di Siena il progetto, rivolto alle scuole d’infanzia comunali, prevede una seduta di un’ora a settimana di attività ludico-motoria a classe. Le classi “bolla” sono quattordici suddivise per le sei scuole d’Infanzia Comunali, rispettando rigorosamente i protocolli anti Covid-19 e per un totale di ben cinquecento bambini coinvolti.“Un progetto di grande importanza – sottolinea l’assessore all’infanzia e allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – in una fascia come quella dell’infanzia il movimento è importante perché contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa”.“Il Progetto – sottolinea il delegato provinciale del Coni di Siena Paolo Ridolfi - è basato nella sua origine sul gioco, sul divertimento, che aiuta nella socializzazione e nel rispetto delle regole. Ha come obiettivo di potenziare le capacità senso percettive, gli schemi motori di base e capacità coordinative che sono fondamentali tasselli di queste fasce d’età, anche se adesso si vede modificato nella sua origine privilegiando comunque le iniziative individuali. Giocosport non si è fermato nemmeno lo scorso anno, grazie all’impegno di Comune e Coni”.Verranno attuati e strutturati giochi, percorsi e attività consentiti con il protocollo Covid-19, superando anche le difficoltà delle diverse fasce di età presenti nelle classi “bolla”. Il progetto coinvolge sei operatori Coni.