Campionati mondiali di scherma ''Wuxi 2018'': la senese Alice Volpi e altri tre toscani in azzurro

Quattro toscani in azzurro: Livorno, Pisa e Siena fanno il tifo per Aldo Montano, Irene Vecchi, Chiara Cini e Alice Volpi

Quattro atleti toscani rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo Assoluti Wuxi2018. Sarà la metropoli cinese di oltre 6 milioni di abitanti ad ospitare infatti la rassegna iridata dal 19 al 27 luglio.In Cina saranno in pedana gli sciabolatori livornesi Aldo Montano e Irene Vecchi, la fiorettista senese Alice Volpi e, sempre nel fioretto femminile, la pisana Chiara Cini. In convocazione figurano pure come riserve in patria il livornese Edoardo Luperi (nel fioretto maschile) e il pisano Gabriele Cimini (nella spada maschile).Aldo Montano è atteso in pedana nell’individuale domenica 22 luglio, mentre mercoledì 25 sarà impegnato nella gara a squadre (insieme a Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele).Alice Volpi, mattatrice della stagione di Coppa del Mondo e dell’ultimo Europeo di Novi Sad, gareggerà assieme a Chiara Cini lunedì 23 nell’individuale e giovedì 26 nella prova a squadre (con le due toscane completeranno il quartetto Arianna Errigo e Camilla Mancini).Martedì 24 nella sciabola femminile individuale toccherà a Irene Vecchi che sarà poi impegnata venerdì 27 anche nella gara a squadre (insieme a Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio).CAMPIONATI DEL MONDO WUXI2018 - SQUADRA ITALIA - Wuxi (Chn), 19-27 luglio 2018AtletiFioretto MaschileGiorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele GarozzoRiserva: Edoardo LuperiFioretto FemminileChiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice VolpiRiserva: Erica CipressaSpada MaschileMarco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea SantarelliRiserva: Gabriele CiminiSpada FemminileRossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (individuale), Alice Clerici (squadra)Riserva: Federica IsolaSciabola MaschileEnrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi SameleRiserva: Dario CavaliereSciabola FemminileMartina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene VecchiRiserva: Sofia CiaragliaDelegazionePresidente FederScherma: Giorgio ScarsoCapo Delegazione: Paolo AzziSegretario Generale: Marco CannellaCommissario tecnico | Fioretto: Andrea CipressaCommissario tecnico | Spada: Sandro CuomoCommissario tecnico | Sciabola: Giovanni SirovichStaff tecnico | Fioretto: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Giovanna Trillini, Annalisa ColtortiStaff tecnico | Spada: Dario Chiadò, Daniele Pantoni, Luigi Mazzone, Edoardo KirschnerStaff tecnico | Sciabola: Andrea Aquili, Lucio Landi, Alessandro Di Agostino, Marisa CellettiMedico: Riccardo FotiFisioterapisti: Maurizio Iaschi, Alessandro Pesce, Stefano VandiniTecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Giorgio FiumeLogistica: Adriano BernardiniPROGRAMMA GAREGiovedì 19 luglioSpada femminile | Fase preliminare - ore 9.00 (ore 3.00 Ita)Sciabola maschile | Fase preliminare - ore 11.10 (ore 05.10 Ita)Venerdì 20 luglioFioretto femminile | Fase preliminare - ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Spada maschile | Fase preliminare - ore 10.40 (ore 4.40 Ita)Sabato 21 luglioFioretto maschile | Fase preliminare - ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Sciabola femminile | Fase preliminare - ore 10.40 (ore 4.40 Ita)Domenica 22 luglioSpada femminile | Gara individuale - ore 9.30 (ore 3.30 Ita)Sciabola maschile | Gara individuale - ore 10.40 (ore 4.40 Ita)Lunedì 23 luglioSpada maschile | Gara individuale - ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Fioretto femminile | Gara individuale - ore 9.40 (ore 3.40 Ita)Martedì 24 luglioSciabola femminile | Gara individuale - ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Fioretto maschile | Gara individuale - ore 10.10 (ore 4.10 Ita)Spada femminile | Gara a squadre | T. 32, t. 16 | ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Sciabola maschile | Gara a squadre | T. 32, t. 16 | ore 10.30 (ore 4.30 Ita)Mercoledì 25 luglioSpada femminile | Gara a squadre | Fase finale - ore 12.20 (ore 6.20 Ita)Sciabola maschile | Gara a squadre | Fase finale - ore 13.10 (ore 7.10 Ita)Spada maschile | Gara a squadre | T.32, t.16 | ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Fioretto femminile | Gara a squadre | T.32, t.16 | ore 9.20 (ore 3.20 Ita)Giovedì 26 luglioFioretto femminile | Gara a squadre | Fase finale - ore 11.30 (ore 5.30 Ita)Spada maschile | Gara a squadre | Fase finale - ore 12.30 (ore 6.30 Ita)Fioretto maschile | Gara a squadre | T.32, t.16 - ore 8.30 (ore 2.30 Ita)Sciabola femminile | Gara a squadre | T.32, t.16 - ore 9.10 (ore 3.10 Ita)Venerdì 27 luglioSciabola femminile | Gara a squadre | Fase finale - ore 11.00 (ore 5.00 Ita)Fioretto maschile | Gara a squadre | Fase finale - ore 12.00 (ore 6.00 Ita)