Antonio Saccone: ''Disponibili a ragionare con tutti sul futuro del palazzetto''

L’intervento del presidente della Polisportiva 1871 Antonio Saccone

“Siamo disponibili a ragionare sul futuro del Palazzetto dello sport ‘Palaestra’ in viale Sclavo con chiunque abbia proposte concrete e progetti futuribili”. Così il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone interviene sul dibattito relativo alla struttura di proprietà della società biancoverde.“Abbiamo letto – aggiunge Saccone – le parole del presidente della Mens Sana basket Massimo Macchi relative al palazzetto dello sport. La Polisportiva in questi anni si è messa a disposizione delle società di serie A, basket e volley, che utilizzano per le proprie partite casalinghe il Palaestra, partecipando a campionati di grande prestigio per tutta la città, oltretutto con risultati ottimi. E’ chiaro che si tratta di un’attività che riguarda tutta la comunità senese e non quella ‘tipica’ della Polisportiva, che comunque in passato ha dato un importante contributo per il salvataggio e la rinascita del basket. Ciò nonostante il nostro impegno, anche economico, è stato sempre puntuale e costante. Siamo disponibili a ragionare sul futuro della nostra struttura, le nostre porte, come sempre, sono aperte e siamo pronti ad accogliere interlocutori pubblici o privati per capire come poter proseguire nei prossimi anni. Crediamo che sia interesse di tutta la comunità senese riuscire a mantenere l’elevato livello raggiunto nelle discipline che usufruiscono della struttura di nostra proprietà”.